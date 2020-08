La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, entidad que agrupa a los obispos católicos de la Isla, lamentó hoy lo ocurrido en las primarias de ayer, hicieron un llamado a la sociedad y pidieron que se investigue qué ocurrió.

“Puerto Rico vivió, a nuestro juicio, el momento más triste de su historia democrática. Que en 45 de los 78 municipios no pudieran votar los electores es una crasa violación al sagrado derecho al voto”, fueron parte de las primerras palabras del organismo.

El grupo exhorta a que se investigue lo ocurrido, esto en momentos que los diferentes protagonistas del proceso electoral, como los partidos, sus comisionados y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, se culpan unos a otros por lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“No nos cabe la más mínima duda de que aquí hubo alta negligencia e irresponsabilidad en su máxima expresión”, indicó el grupo de obispos, en misiva enviada hoy a la prensa. “Lo sucedido ayer no debe quedar impune, no debe ser minimizado pues no solo afectó negativamente el proceso electoral de ayer, sino que minó la confianza entre los electores y electoras y arroja dudas sobre la viabilidad y la confiabilidad de las Elecciones Generales del próximo mes de noviembre”.

Los obispos católicos hicieron un llamado al diálogo y dijeron que orarían para que, igual que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, el desánimo de lo ocurrido ayer se pueda convertir en esperanza.

“Puerto Rico no puede estar expuesto a una nueva pandemia: la pandemia del caos democrático”, afirmaron. “Hay que manejar esta crisis electoral, de democracia y de gerencia con un alto sentido de hermandad y patriotismo.