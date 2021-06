El representante del Partido Nuevo Progresista, Wilson Román López, anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 745 el cual establece que el desarrollo y la construcción de gimnasios al aire libre que sean financiados con fondos públicos tiene que garantizar la igualdad en acceso a personas con impedimento físico.

“Durante los últimos años hemos visto cómo ha proliferado la modalidad de facilidades deportivas comúnmente como gimnasios al aire libre. Sin embargo, el hecho de que estas facilidades sean al aire libre no necesariamente garantiza que el 100 por ciento de la población tenga acceso a estos. En ocasiones, personas con impedimentos físicos tienen poco o ningún acceso a estas estructuras a pesar de haber sido financiadas con fondos públicos. Esta medida viene a corregir esta laguna”, señaló el representante por el Distrito #17 de Aguadilla y Moca.

“Es una responsabilidad ineludible del Gobierno garantizar a todos los ciudadanos-sin distinción alguna- el libre disfrute de las facilidades creadas con fondos públicos o que recibidas como donativo se establecen en áreas recreativas públicas. Esta medida obliga a todo municipio y/o agencia del gobierno que mantenga o instale máquinas para ejercitarse en facilidades como gimnasios al aire libre deberá garantizar que se instalen al menos un 30 por ciento de estas máquinas con acceso a personas con impedimentos físicos”, agregó Román López.

La pieza legislativa también faculta a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos a emitir multas, no menor de $1,000.00 por facilidad que no cumpla con esta ley. Así mismo, luego de recibir la multa tendrá un término de 30 días calendario para pagarla y cumplir con lo dispuesto, si al finalizar los 30 días no ha pagado la multa o no ha cumplido con lo establecido, tendrá una multa adicional de unos $5,000.00 por facilidad.

Según datos disponibles en el Departamento de la Familia para el año 2017, el 19.6 por ciento de la población de la isla se encuentra diagnosticada con algún tipo de discapacidad física.