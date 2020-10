Las hospitalizaciones y ocupación de camas de intensivo debe ser un factor a considerar por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al determinar los pasos a seguir en la próxima orden ejecutiva respecto al manejo de COVID-19 en Puerto Rico, afirman médicos que están preocupados ante la posibilidad de que se tomen decisiones excluyendo que las unidades especializadas reciben pacientes con todo tipo de condiciones, incluyendo enfermedades de temporada como el dengue e influenza, las cuales han ganado terreno en las últimas semanas.

Así lo explicaron a Primera Hora el presidente del Colegio de Médico Cirujanos y emergenciólogo pediátrico, Víctor Ramos; y el expresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología, Luis Nieves Garrastegui, al advertir que cualquier decisión de la Primera Ejecutiva debe ser bien informada sobre el escenario actual que se experimenta en los hospitales, más allá de cualquier herramienta de “semáforos” o “métricas de colores” utilizada en pasadas ocasiones y que está basada exclusivamente en datos concernientes a la enfermedad del coronavirus.

“Este asunto es el gran problema en la discusión que se tuvo entre científicos y el grupo del sector económico porque el Fideicomiso de Salud Pública ha traído a la mesa una especie de semáforo que mide cómo estamos, mientras está también lo que llevaron un grupo de ciudadanos que se llama Covímetro… también el task force económico sacó un semáforo… estos instrumentos son buenos, pero no deben utilizarse de manera estricta para tomar una decisión. Si eso es lo único a tomar en consideración que se acaben las reuniones. Aquí hay que considerar seriamente todo lo que está pasando en los hospitales y que se entienda que no solamente atendemos COVID. Ahora mismo estamos atendiendo otros posibles brotes emergentes como el dengue y los casos de influenza y los hemos tenido que hospitalizar”, sostuvo Ramos, quien trabaja en un hospital pediátrico del área metropolitana.

Se supone que la gobernadora anuncie entre hoy y mañana los parámetros que regirán la nueva orden ejecutiva para el control de COVID, la cual debe entrar en vigor el próximo sábado 17 de octubre. La misma debe estar vigente por cuatro semanas, por recomendación de los expertos.

Hoy, el dashboard del Departamento de Salud informa que hasta anoche había 354 personas hospitalizadas con COVID en Puerto Rico, una cifra que se ha mantenido estable (no ha mejorado ni empeorado) durante más de tres semanas. Se informó, además, que hay 453 (72%) unidades de intensivo ocupados, 60 de estas por pacientes con coronavirus.

Este panorama deja solo disponible un 28% de camas en la unidad especializada en todo el país.

Inicialmente, el gobierno había establecido en un 70% la cifra límite para establecer un nivel crítico. Hace unas semanas rectificaron e informaron que la alarma debe establecerse cuando la ocupación de camas de intensivo alcance un 80%. Si se sobrepasa este porciento hay probabilidades de un colapso en el sistema de salud en la isla.

“Primero era un 70%, ahora es un 80% y cuando lleguemos ahí dirán que es un 90%... hay que coger esto con más seriedad. Tenemos hospitales que han tenido que cancelar cirugías electivas por preocupación de quedarse sin espacios en estas unidades de intensivo. Nosotros no sabemos cuándo puede venir una ola de COVID o de otra cosa que nos lleve a esos pacientes a intensivo. Y quiero aclarar algo, las unidades de intensivo son las que son y el personal es el que hay. Por eso necesitamos que tomen en serio lo que estamos diciendo y que se tomen en cuenta múltiples factores antes de acceder a la petición del grupo de sector económico que está pidiendo más apertura y flexibilizaciones… los que estamos en los hospitales somos nosotros. El gobierno tiene que ver cómo aborda los dos intereses”, reiteró Ramos al indicar que hay que pensar también en que se acercan días festivos y que pudieran provocar más contagios, entre ellos Halloween, Thanksgiving y Navidad.

“Con todo el respeto que le tenemos a la gente que no es clínica y que están haciendo un excelente trabajo con sus herramientas… pero esto no es lo mismo discutirlo en un salón en una reunión que verlo con los pacientes de un hospital… y estamos advirtiendo lo que estamos viendo en los hospitales”, agregó.

Por su parte, el doctor Nieves Garrastegui -quien atiende a diario pacientes hospitalizados con COVID-19- dijo que la preocupación con las hospitalizaciones y la ocupación de camas de cuidado intensivo se analiza teniendo conciencia de que los pacientes con coronavirus pueden estar hasta 14 días o más hospitalizados, a diferencia de otras condiciones en el que la recuperación es más rápida.

“El paciente de COVID no es como el que le da pulmonía, celulitis o un fallo cardiaco… estos pacientes están más tiempo en el hospital. He tenido pacientes con COVID que han estado hasta tres meses ingresados. Y en ese sentido me preocupa la constante de números de hospitalizaciones. Se pasa en un sube y baja, pero no mejora… entonces, puede darse el caso de que lleguen de momento muchos casos a la vez… ahí es cuando colapsan los sistemas de salud”, reiteró al explicar que hay que tomar medidas para que los casos disminuyan.

“En el caso de intensivo me preocupa que están llegando pacientes que requieren inmediato estar en esa unidad y, volvemos a lo mismo, este tipo de personas con COVID requieren estar un tiempo prolongado en los hospitales… y el hecho de que llevemos dos o tres días corridos en una ocupación de intensivo de un 72% me preocupa y será determinante para la nueva orden ejecutiva que viene. Yo estoy seguro que será un factor importante para tomar la determinación de esa orden”, aseguró.

Añadió que, a diferencia del mes pasado, en octubre han habido contagios originados en actividades de “diario vivir” y no precisamente en reuniones familiares. “Y eso es lo que promueve la apertura”, indicó.

Al igual que Ramos, sostuvo que se están viendo casos de pacientes con infección de COVID-19 y dengue.

“Hay una tendencia. Clínicamente lo estoy viendo. También han habido los casos tripleta: tienen COVID, micoplasma e influenza”, expresó al reiterar la importancia de la vacunación contra la influenza en toda la población.

De otra parte, la subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona, expresó mediante declaraciones escritas enviadas a Primera Hora que las recomendaciones de los grupos médicos, científicos y económicos fueron entregados a la gobernadora y es la mandataria quien debe tomar una decisión sobre las próximas medidas a seguir para el control de la pandemia.

“Como en todo proceso de apertura y evaluación, cada sector tiene puntos en consenso y recomendaciones relacionados a sus respectivas áreas. Es por esto que, se le presentaron a la gobernadora ambas posturas para mantener un proceso transparente. Será la gobernadora quien evaluará las mismas y tomará una decisión sobre los estatutos de la nueva orden ejecutiva. Como siempre, agradecemos a todos los grupos y sectores que participan de estas reuniones previo a los cambios en las órdenes, con el fin de mantener un diálogo, por el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, acotó Cardona.

El último informe del Departamento de Salud indica que a la fecha se han detectado 27,947 casos positivos de COVID-19 por prueba molecular. El total de muertes suma 743. El mes con mayor número de contagios confirmados ha sido septiembre con 8,859 seguido por agosto con 8,015. Mientras, en octubre se han confirmado 2,226 casos. Agosto y septiembre fueron también los periodos con mayor fallecimientos con 211 y 230 muertes, respectivamente. Este mes se han contabilizado 41 decesos.