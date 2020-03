El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, hizo un llamado a las personas que puedan estar enfrentando situaciones de violencia en el hogar a que utilicen los servicios de la Oficina de Protección a Víctimas de Violencia de Género del Municipio.

“Es importante que las personas que actualmente reciben nuestros servicios, así como las que puedan necesitarlo con urgencia, sepan que nuestra oficina está abierta y el personal adscrito a la misma, está trabajando para que en esta emergencia se pueda atender con diligencia las querellas y órdenes de protección”, aseguró el alcalde.

Recordó que “estamos viviendo momentos de tensión que pueden desencadenar en situaciones de violencia entre parejas. El personal de la oficina y nuestros oficiales protectores están ahí para asegurar que las víctimas estén seguras y reciban el apoyo que necesitan”.

“Es vital que las personas sepan que en situaciones de violencia no deben esperar, la declaración del toque de queda no aplica en situaciones de emergencia. No importa la hora, busca ayuda. Nuestros oficiales están aquí para protegerte y apoyarte”, exhortó Pérez Otero.

La Oficina de Protección a Víctimas de Violencia de Género del Municipio de Guaynabo adscrita a la Policía Municipal trabaja en horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y está localizada en el segundo piso del Guaynabo Medical Mall.

Para orientación o presentar querellas, comuníquese al 787-720-5040, las 24 horas, los 7 días de la semana.