Funcionarios de la Oficina del Contralor arribaron esta mañana hasta el municipio de Cataño, como parte de una investigación en el Departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento.

La información fue confirmada por el alcalde Julio Alicea Vasallo.

“A eso de la de las 9:00 de la mañana adviene en conocimiento, de una carta emitida por la Contralora de Puerto Rico (Yesmín Valdivieso, en la que informaba que se estaba) iniciando una investigación especial sobre un asunto en específico. Hay cuatro auditores en este momento en el área de Recursos Humanos levantando prueba documental para confirmar o negar una querella”, explicó el alcalde a “Noticentro” (Wapa TV).

Valdivieso confirmó a Primera Hora la intervención.

“Confirmamos que esta mañana estuvimos en el Municipio de Cataño verificando información de una querella recibida durante el periodo eleccionario”, manifestó en declaraciones escritas.

En tanto, cuando la periodista de Wapa le indagó a Alicea Vasallo sobre cuál era la querella, solo indicó que el organismo solicitaba información sobre varios empleados.

“Eso es lo único que te puedo decir por la naturaleza de la confidencialidad”, respondió el primer ejecutivo municipal, quien rechazó que se trate por un esquema de “empleados fantasmas”.

“Eso es una especulación que se sale totalmente de la realidad; no van detrás de empleados fantasma porque no lo hay, aquí no los hay”, aseguró Alicea Vasallo.

Ante la pregunta de si mantenía empleados de la administración pasada, liderada por el convicto federal, el exalcalde Félix “El Cano” Delgado, laborando junto a él, Alicea Vasallo indicó que sí.

“Mantengo casi el 99.9 (porciento) de los empleados”, dijo al afirmar que confía en ellos, pues son “honestos, padres de familia, personal comprometido con nuestro pueblo y Cataño está mejor hoy en día que hace tres años”.

El alcalde finalizó diciendo que estarán cooperando con la pesquisa ante cualquier requerimiento de información.