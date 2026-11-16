La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) realizará este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia e indicó que los residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes pueden esperar una breve interrupción de la programación de radio y televisión.

“Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, explicó en un comunicado el administrador de FEMA, Cameron Hamilton.

El ejercicio se realizará hacia las 14:20 hora del este (17.20 GMT) y consistirá en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

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El mensaje indicará claramente que se trata únicamente de una prueba y que el público no debe tomar ninguna acción.

“Las pruebas operativas, como la que se llevará a cabo mañana, nos permiten identificar y corregir posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”, añadió Hamilton.

El Sistema de Alerta de Emergencia de FEMA es un sistema nacional de advertencia pública compuesto por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y video por línea terrestre.

A través del Sistema de Alerta de Emergencia, el presidente puede dirigirse al pueblo estadounidense o compartir información que puede salvar vidas durante una emergencia nacional.

Por ley, FEMA debe realizar una prueba nacional del sistema de alerta y advertencia pública al menos una vez cada tres años.

Estas pruebas permiten a FEMA identificar problemas técnicos u operacionales antes de que el sistema sea necesario durante una emergencia real.

Si la prueba no puede realizarse el 17 de noviembre de 2026, la fecha alternativa será el jueves, 3 de diciembre de 2026.