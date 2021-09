El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no descartó hoy citar al nominado secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, a una nueva vista pública para que aclare las imputaciones que se le hacen en una demanda federal que entabló el destituido presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock.

Dalmau Santiago, quien preside la Comisión de Nombramientos del Senado, dijo incluso, que podría “invitar” a deponer a Haddcok, quien alega en el litigio que su despido del centro docente fue motivado por no ceder a alegadas presiones para remover a diferentes personas dentro de la Junta de Gobierno de la UPR y cargos administrativos y académicos para reemplazarlos por personas afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP). Marrero Díaz figura entre los demandados.

PUBLICIDAD

Según las alegaciones de la demanda de daños y perjuicios, Haddock fue destituido luego de negarse en junio a sustituir al director del Instituto de Cooperativismo del Recinto de Río Piedras, Rubén Color Morales a pesar de la insistencia de Marrero Díaz.

“Ahora hay unas imputaciones serias que hacen bajo juramento en una demanda”, dijo Dalmau Santiago. No dijo cuándo sería llevado a votación en el Senado el nombramiento de Marrero Díaz, que ya fue evaluado en una vista pública la pasada semana y está pendiente de la confirmación.

En la Cámara, el nominado fue confirmado el pasado 23 de septiembre, con 38 votos a favor, siete en contra y una abstención.

“Esas imputaciones formarán parte de la evaluación que hará la Comisión de Nombramientos cuando se decida atender (el nombramiento). Podríamos citar a Haddock o a Omar Marrero a otra vista para que aclare las imputaciones. Estas imputaciones independientemente sean ciertas o falsas, son serias y deben formar parte de la evaluación que hagamos”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Preguntado si antes de que salieran a la luz estas imputaciones Marrero Díaz tenía los votos para ser confirmado, el líder senatorial dijo que “no habíamos hecho el caucus, ni el conteo”.

“Yo conozco legisladores que no lo favorecen por las posiciones que ha asumido en los sobreros que le ha tocado dirigir, que sabemos que no son fáciles, pero hay quienes no están de acuerdo con sus posiciones y que avalarían el nombramiento con su voto”, indicó.

Se le preguntó si en ese grupo había senadores populares, Dalmau Santiago dijo que había de todas las delegaciones.

“Hay personas que me mencionaban que él participó en la privatización de LUMA, que participó en lo de las lanchas de Vieques, en lo de Retiro y él está representando al gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. No estoy condenándolo ni absolviéndolo, son sombreros complicados que él ha tenido que asumir y que hacen que compañeros en la Legislatura, no lo favorezcan con su voto”, sostuvo.