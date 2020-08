El ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) y ex asesor de Asuntos Municipales de La Fortaleza, Omar Negrón Judice, continúa recluido en cuidados intensivos, pero ha respondido bien al tratamiento de aplicarle plasma de pacientes curados del COVID-19, dijo hoy su amigo y senador William Villafañe.

El legislador dijo que Negrón Judice nunca fue intubado y aunque el pasado fin de semana estuvo combatiendo el coronavirus en condición delicada, aseguró que se recupera satisfactoriamente.

“El tratamiento del plasma le vino muy bien y unos medicamentos que ha estado tomando. Comenzó a saturar bien el oxígeno en la sangre al 100 por ciento y a partir del lunes al mediodía no ha experimentado fiebre”, precisó Villafañe a preguntas de Primera Hora vía telefónica.

PUBLICIDAD

Agregó que desde el lunes el ex asesor de Fortaleza “se ha mantenido respirando bien, no a un nivel óptimo, pero no ha presentado riesgos adicionales y lo que se espera es que en los próximos días ya no tenga el problema que tuvo durante los pasados días”.

Sostuvo que Negrón Judice continúa en cuidados intensivos, pero dijo que espera que pronto sea trasladado a una sala regular del hospital en el que se encuentra internado.

“Entubado él no estuvo, sí tenía un respirador, pero no estuvo entubado nunca”, aseguró Villafañe. “Hablé con él lunes en la tarde, también ayer en la tarde y está muy emocionado y optimista. Había pasado una situación bien difícil, pero me dijo que había tenido, incluso comunicación con sus hijos y su familia”, relató el senador, quien también convalece del COVID-19, pero con síntomas menores, en cuarentena en su residencia.

“Gracias a Dios, me he sentido bien. No he tenido ninguna complicación, me he mantenido monitoreándome la oxigenación y ha estado perfecta. Sigo tomando los suplementos y las vitaminas. No he confrontado ningún tipo de síntoma más allá de la congestión nasal”, expresó.

Dijo asimismo, que los demás legisladores de la Palma y asesores de la colectividad que han hecho públicos sus contagios con el virus se recuperan en sus casas, sin complicaciones.

La información que tengo de ellos es que ninguno confronta una situación así complicada”, sostuvo.

Unos nueve líderes novoprogresistas vinculados con la campaña primarista del ahora candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi han hecho públicos sus resultados positivos al COVID-19.

PUBLICIDAD

La más reciente en informarlo fue la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien aceptó como un error haber acudido el domingo, 16 de agosto al comité de campaña de Pierluisi, donde se congregaron líderes y seguidores del candidato a la gobernación, sin observar el recomendado distanciamiento social de 6 a 8 pies.

Pierluisi ha arrojado negativo hasta el momento, pero se contagiaron con el coronavirus, su hermana Caridad Pierluisi, su asesor de campaña Edwin Mundo Ríos. El primero de este grupo en anunciar el positivo al COVID-19 fue el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, seguido por el vicepresidente de cuerpo, José “Pichy” Torres. Luego, lo hizo Mundo Ríos y en el fin de semana, anunciaron sus contagios, los senadores Carmelo Ríos y Luis Berdiel Villafañe.

En el Partido Popular Democrático (PPD), su nuevo presidente y candidato a gobernador, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, informó que resultó negativo a una prueba molecular.

Otros dos populares, el representante José “Cony” Varela y el aspirante a la Cámara, Armando Legarreta, fueron los dos primeros casos reportados de políticos positivos al coronavirus en Puerto Rico, a mediados del pasado mes de julio.