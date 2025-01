El procurador del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García, necesita aumentar su presupuesto de $3.8 a $4.5 millones, así como aumentar la plantilla de empleados de 57 a 147 para “duplicar” la cantidad de personas que ayudan a resolver los problemas de falta de servicio o atención por parte de las agencias de gobierno.

Además, el procurador ya tiene listo un borrador de un proyecto de ley para, entre otras cosas, buscar la independencia fiscal de este ente para que no haya ningún tipo de ataduras con ese gobierno al que fiscaliza.

Es que la falta de recursos económicos y de personal son varios de los principales percances que tiene en la actualidad la Oficina del Procurador del Ciudadano, según detalló García en entrevista con Primera Hora.

Esta situación desemboca en otro problema mayor.

“O sea, hay gente que todavía no sabe que existe, después de 47 años, una Oficina del Procurador del Ciudadano y, es lamentable, porque no tenemos los recursos para promocionar la oficina y no se nos asigna. De la misma manera que los salarios, a pesar del aumento que se dio hace dos años, el salario de los empleados todavía no ha sido revisado como tiene que ser revisado para que un investigador gane, para que un asistente gane lo que tiene que ganar. No saben lo difícil que se hace reclutar hoy día con esos salarios. Es bien complicado”, afirmó el procurador.

Con un mayor presupuesto y personal, García tiene en su mente ampliar las investigaciones de asuntos generales que impactan a la ciudadanía, así como lograr aumentar los reclamos que reciben contra las agencias.

También dijo que intenta lograr tener control de las quejas ciudadanas contra LUMA Energy. Adelantó que se reunirá con el zar de energía, Josúe Colón, para iniciar el proceso de reclamar el poder atender las quejas ciudadanas por el servicio eléctrico y que en la actualidad tiene que pasar a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

García, quien fue alcalde de Camuy antes de ser nombrado al cargo de procurador un 20 de febrero de 2020, explicó que el Ombudsman “atiende directamente al ciudadano”.

Específicamente, las personas pueden hacer cualquier reclamo contra una agencia de gobierno, exceptuando la Oficina del Gobernador, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Registrador de la Propiedad y la parte docente de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco puede fiscalizar las Alianzas Público Privada, como por ejemplo LUMA Energy.

“En todo lo demás, nosotros jurisdicción para atender ese asunto”, explicó.

Debido a la falta de personal, García señaló que un investigador tiene en su poder una queja ciudadana por un mes. Si las agencias de gobierno no responden, pasan a ser casos atendidos por el director regional y por último, el caso se atiende en vista ejecutiva, si no se logra una respuesta afirmativa o negativa para el ciudadano.

Pero, si es una situación que afecta a una comunidad, el exalcalde señaló que se le asigna a una empleada a cargo de estos casos y que en ocasiones interviene directamente con el jefe de agencia. Esta fórmula dice haberle ayudado en sus pasados cinco años.

El nombramiento de procurador es por un término total de 10 años.

Ahora cuando cumpla su quinto año en el cargo, García dice que obtendrá como logro abrir tres oficinas regionales que fueron cerradas. Estas son Arecibo, Ponce y zona metropolitana (Bayamón). Es que las nuevas dependencias abrirán en o antes del próximo 16 de febrero.

Las otras zonas donde la oficina está presente son en Hormigueros, Humacao y Caguas.

Aunque la dependencia tiene una aplicación y también se pueden presentar quejas por la página cibernética, García señaló que “el mejor recurso es (llamar al) 787-724-7373, porque ahí le va a atender alguien. No es que la persona va a llamar y va a esperar 20 horas en que alguien le conteste”.

La línea telefónica está disponible de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Según García, contra el gobierno no hubiese quejas si opera como es debido.

“Esa pasión que nosotros le ponemos a este asunto y el compromiso con la ciudadanía, que es la razón de ser de cualquier gobierno, esa es la que todo el gobierno tiene que tener y todos los jefes de agencia y todo el que esté en una posición en el gobierno tiene que tener. Es inaceptable que una persona llame una agencia de gobierno y que nadie la tienda y que el teléfono suene, como dice la canción de El Gran Combo, ‘ring, ring, ring’ y nada. Que llega una petición y que a los seis meses es que se tiene una contestación. Eso no puede pasar. Pero, eso requiere, verdad, también requiere directriz de Fortaleza hacia los jefes de agencia, que los jefes de agencia se lo transmitan a los directores regionales y que haya ese sentido de urgencia, que a veces no se tiene”, puntualizó.