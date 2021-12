Los legisladores Carmelo Ríos, José “Pichy” Torres Zamora, Ángel Morey; el exlegislador Antonio “Tony” Soto; los excandidatos en primarias a alcalde durante las pasadas elecciones del 2020, Edward O’Neill y Ricardo Aponte Martínez; los legisladores municipales Mabel Vélez y Julio “Pipe” Abreu; el empleado municipal Samuel Almodóvar; el exbaloncelista Ricardo Dalmau, así como la asesora en el Departamento de Salud, Dana Miró, solicitaron los documentos para aspirar al cargo de alcalde de Guaynabo, informó este viernes el secretario interino del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló.

También solicitó los documentos el representante Enrique “Quiquito” Meléndez, pero esto informó ayer, jueves, en una carta pública que desistía de la aspiración.

PUBLICIDAD

Estos son, hasta el momento, los posibles candidatos de las primarias de pueblo que se realizará el sábado, 15 de enero, y en los que podrían participar solo los electores afiliados al PNP y residentes de Guaynabo.

La vacante en este municipio surgió ante la renuncia de Ángel Pérez Otero. Este fue arrestado el jueves de la semana pasada por las autoridades federales, luego de que un gran jurado lo acusara de soborno, conspiración y extorsión.

Pese a que existen unas 11 personas interesadas en el cargo, durante la apertura de la radicación de candidaturas este viernes nadie había presentado oficialmente su intención de participar en las elecciones de pueblo.

La comisionada electoral de la Palma, Vanessa Santo Domingo, precisó –durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE)- que los aspirantes tienen hasta este próximo martes, 21 de diciembre, a las 5:00 p.m. para presentar todos los documentos de radicación de candidatura.

Mientras, se concederá unas 24 horas adicionales para que cualquier elector que tenga una queja contra alguno de los aspirantes presente una querella formal ante la CEE.

Se concedió al Comité Evaluador del PNP hasta el 23 de diciembre para emitir una recomendación al Directorio, quien deberá reunirse para determinar a cuáles candidatos certificará. El sorteo de la posición en las papeletas sería el 27 de diciembre.

Además de estas importantes fechas, Santo Domingo detalló que los electores que vivan en Guaynabo y no hayan cambiado su dirección residencial ante la CEE, tendrán hasta este próximo martes hasta las 4:00 p.m. para acudir a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para poder votar en la elección.

PUBLICIDAD

La funcionaria estipuló que hasta el momento, el PNP tiene unos 15,700 electores afiliados a la colectividad de un total de 23,000 inscritos ante la CEE.

Cebe destacar que Santo Domingo no pudo detallar cuáles serán los colegios de votación que se usarán en esta elección especial, ya que algunas de las escuelas que se utilizaban están cerradas en lo que se le realiza la reparación del problema de columna corta.

También dio a conocer que Ríos, quien es secretario general del PNP, y Edwin Mundo, quien es comisionado electoral alterno, se han inhibido en este proceso electoral. Además, el partido determinó que todo proceso se dirigirá desde la oficina de la comisionada del PNP en la CEE y no en la sede de la colectividad.

Por otro lado, Rodríguez Aguiló habló de la posibilidad de que se realizan campañas por nominación directa a favor de Jorge “Georgie” Navarro y Ricardo Rosselló.

Detalló que ninguno cumple con el requisito del Código Electoral de haber residido por el último año en Guaynabo, por lo que no podrían ser alcalde.

“Georgie Navarro dijo que iba evaluarlo este fin de semana. La realidad es que no cumple con el Código Electoral. No tiene un año de residencia en el municipio de Guaynabo y no puede correr”, expresó.

Sobre Rosselló, quien en la actualidad es delegado congresional por la estadidad, Santa Domingo planteó que en la elección en la que fue electo a ese cargo, que ocurrió en mayo pasado, el también exgobernante solicitó su voto ausente domiciliado en San Juan y no en Guaynabo.