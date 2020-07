La opinión pública pareciera estar dividida respecto al lío que en los últimos días rodea a la figura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien fue referida ayer a la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en medio de imputaciones relacionadas al manejo de suministros para damnificados del área sur y de lagunas sobre las razones que llevaron al despido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

Primera Hora realizó una encuesta informal a ciudadanos preguntándole si confiaban en la Primera Ejecutiva y en su ejecutoria como mandataria.

Algunos entrevistados expresaron sentirse decepcionados por Vázquez Garced, mientras otros aseguraron confiar en ella. Hubo también quien manifestó estar cansado de “los políticos de siempre”.

Por ejemplo, Carlos Flores, un retirado residente en Vieques, opinó que la gobernadora no ha sido sincera con el pueblo.

“Ahí no hay transparencia ninguna… ella como que empezó bien pero últimamente no está bregando bien. En ese Partido (Nuevo Progresista) siempre están haciendo las cosas como qué se yo… yo por lo menos soy popular y yo sé que la estadidad no la van a dar y menos con las cosas que está haciendo esa gente”, expresó.

La ciudadana Lydia Mejías, una ama de casa que vive en Ceiba, comparó la figura de la Primera Ejecutiva como la de su antecesor Ricardo Rosselló.

“Honestamente, sacaron a Ricky y pusieron a otra Ricky… no estoy de acuerdo con las cosas que ellas a veces hace”, sostuvo.

Mejías dijo que uno de los desaciertos de la gobernadora es que cambian de opinión respecto a decisiones o temas de interés público.

“El gran problema de ella es que tiene se tiene que mantenerse sosteniendo lo que dice y no cambiar de opinión sobre diversos temas o decisiones de un día para otro… yo creo que íbamos bien, pero mira ahora todo lo que está pasando”, explicó.

En el otro lado de la moneda están los que confían plenamente en la mandataria, como es el caso de don Antolín Maldonado, un residente de Fajardo que reiteró que “no importa lo que digan, yo estoy con ella”.

“Wanda va a ganar. Ella ha hecho un buen trabajo. Todo eso que ha salido es por la guerra con (Pedro) Pierluisi”, dijo en referencia al contrincante en la primaria del PNP por la candidatura a la gobernación.

Petra García, pensionada y residente de Fajardo, también reiteró su apoyo a Vázquez Garced.

“Yo creo mucho en ella, bendito sí… yo le pido mucho a Dios que se arregle todo y siga ella en el poder. Creo que hace bien su trabajo. Yo le creo a ella. Es una mujer buena, se le nota”, acotó la señora.

Mientras, hay otros en los que impera la desconfianza en cualquier figura política como ocurrió como Margarita Cruz, de Naguabo.

“Mira nena, yo no le creo a ella ni a ningún político. Todos son iguales y siempre sale perdiendo el pueblo en todos esos revoluces. Yo no voy a votar por nadie”, puntualizó.

Esta semana la gobernadora ha estado en un fuego cruzado luego que trascendiera que le solicitó la renuncia a la exfiscal federal Longo Quiñones, quien dirigía el Departamento de Justicia y es hija de la también destituida secretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo.

La gobernadora aseveró en una conferencia de prensa que la solicitud de renuncia a la exfuncionaria se debió a una intervención indebida en unas investigaciones federales que involucraban a su mamá. Mientras, Longo Quiñones ha insistido en que no hubo tal intervención, al tiempo que ha insinuado que el despido pudo ser consecuente de unos informes sobre investigaciones referidas al OPFEI que involucran a la gobernadora.

La gestión de firmar los referidos que serían traspasados a la OPFEI fue ejecutada luego que le pidieran la renuncia a Longo Quiñones, ha expresado la extitular de Justicia en varias entrevistas mediáticas. En cambio, ha reiterado que el proceso de investigación inició desde marzo y que su intención era dejar encarrilado el proceso realizado por los fiscales de la Unidad de Integridad Pública.

La entrega de documentos en la OPFEI debió completarse el pasado lunes, pero el proceso fue intervenido por la secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, quien admitió por escrito lo ocurrido pero lo justificó diciendo que lo hizo porque quería conocer de qué trataban los referidos.

El Nuevo Día reveló a inicio de la semana que fiscales se encontraban a punto de someter referidos contra la gobernadora, la senadora Evelyn Vázquez y su esposo Peter Muller relacionados con la supuesta intervención de ellos en la repartición de suministros tras los terremotos de diciembre y enero en el Sur de la Isla.

La gobernadora dijo ayer en la mañana que “nunca” fue notificada de investigación alguna en su contra y negó que el despido de Longo Quiñones tuviera que ver con una pesquisa. Tarde en la noche tuiteó que, en efecto, en horas de la tarde recibió dos cartas en el que se le indicaba de las pesquisas. Aunque los documentos se le entregaron ayer a las 5:00 de la tarde, tienen fecha del 3 de julio y fueron firmados por Longo Quiñones.