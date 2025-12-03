La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) y Solar United Neighbors (SUN) presentaron ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una moción en oposición al aumento del cargo fijo residencial que propone LUMA Energy a partir de enero de 2026.

Según indicaron las entidades en un comunicado de prensa, el alza que es parte de la revisión tarifaria actualmente bajo evaluación del NEPR, podría pasar de $4 a $15 mensuales, aproximadamente.

SESA y SUN proponen que se mantenga el cargo fijo actual y que se exploren ajustes graduales, dándole prioridad a la recuperación de costos a través de cargos volumétricos por kilovatio-hora.

“Esta solicitud de LUMA representa un incremento que casi cuadruplica el cargo actual, y un golpe económico injustificado para los hogares y familias en la isla. Es una solicitud que debe ser detenida de inmediato y evaluada únicamente mediante un proceso probatorio completo ante el Negociado. Aprobar este aumento sin una evaluación rigurosa del impacto socioeconómico de este cargo va en contra del mandato al que está llamado el Negociado de Energía de Puerto Rico de asegurar tarifas justas y razonables y de proteger al consumidor de aumentos injustificados”, expresó Javier Rúa-Jovet, director de Política Pública de SESA.

Entre los señalamientos planteados por SESA y SUN en su oposición, subrayan el impacto desproporcionado que el aumento solicitado por LUMA tendría en los hogares de bajos ingresos y económicamente vulnerables.

“LUMA no ha presentado ningún análisis sobre cómo un aumento tan drástico impactaría a una población donde más de la mitad de las personas depende de ayudas para cubrir necesidades básicas. Imponer un cargo fijo adicional de $11 mensuales sirve solo para agravar la crisis de asequibilidad que ya existe”, explicó, por su parte, PJ Wilson, presidente de SESA.

“Este aumento drástico es solo el comienzo. LUMA propone agregar seis nuevos cargos a las facturas de los clientes, elevando la tarifa base de $4 al mes a más de $40 (y probablemente a más de $50). Instamos al Negociado a considerar todos estos cargos en conjunto como parte del caso formal de tarifas con participación pública, en lugar de aprobar cambios ahora sin ningún tipo de aportación del público”, añadió Wilson.

David Ortiz, director senior del programa SUN de Puerto Rico, mientras tanto, señaló que “elevar de forma drástica el cargo fijo debilita los incentivos que tiene la gente para ahorrar energía, para invertir en eficiencia energética y hasta para adoptar tecnologías que contribuyan al control de consumo”.