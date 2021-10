El gobernador Pedro Pierluisi se mostró esta tarde muy optimista sobre el futuro fiscal del gobierno y de la Isla, luego del acuerdo para aprobar la ley habilitadora para la nueva emisión de bonos, que a su vez permite someter ante el tribunal federal de quiebras el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico.

Asimismo, el gobernador se mostró entusiasmado y optimista en cuanto a la aprobación de una ley por el Congreso federal, que destinaría gran cantidad de fondos de Medicaid y otros beneficios a la Isla, que a su ve permitiría financiar el plan médico del gobierno, Vital, e inclusive extenderlo a muchas más personas que actualmente no cualifican.

“Se ve bien, se ve bien”, afirmó Pierluisi en referencia a la legislación federal. “Lo difícil fue lograr lo que está pasando ahora mismo. O sea, los propios demócratas no estaban de acuerdo en cuanto a esa legislación. Ahora veo que ya se está dando el consenso. Ese proyecto se va a tramitar exclusivamente con votos de los demócratas. Lo importante es que estén unidos y confío que lo estarán”.

Sostuvo que se trata de la primera ocasión que un proyecto federal a ese nivel incluye que los puertorriqueños residentes en la Isla tengan acceso al programa de seguridad de ingresos suplementarios (SSI, en inglés).

“Eso es tremendo, tremendos beneficios para discapacitados y personas de mayor edad que tienen muy bajos recursos. Son buenas noticias. También el programa de los créditos contributivos para hijos dependientes ahora se torna permanente. Son buenísimas noticias para Puerto Rico y tenemos que estar positivos”, celebró el gobernador.

Por otro lado, en lo que respecta al plan de ajuste de la deuda, el gobernador comentó que, mirando el calendario de trabajo del tribunal federal, “vislumbra que para antes de final de año ya tendríamos una decisión de la juez Taylor Swain. Y la decisión que la juez tiene que tomar es decidir, básicamente si confirma o no el plan de ajuste (de la deuda) sometido por la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF)”.

“Yo pienso que hay una alta probabilidad de que lo haga, porque un gran número de acreedores apoya el plan, y el gobierno y la Junta están alineados. En donde había unas diferencias de criterios ya se subsanaron. Así que eso es lo que yo veo venir”, auguró Pierluisi.

Agregó que es posible que haya apelaciones, y ese proceso usualmente toma varios meses. “Pero ya yo pensaría que para mediados del año que viene esto está finiquitado, final, que ya se ha acabado la quiebra del gobierno”.

Una vez se haga realidad ese pronóstico suyo, espera que la Junta entonces ponga su atención y esfuerzos en completar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que está aún pendiente por resolver.

“Yo no tengo dudas de que las finanzas del gobierno van a estar en una mejor condición. Estamos hablando que vamos a estar pagando una tercera parte de lo que se pagaba antes de que comenzó la quiebra. O sea, es una reducción enorme, que vamos a tener un flujo de caja bien positivo”, insistió.

“Por otro lado, los fondos de Medicaid, no se vislumbró que íbamos a tener esos fondos cuando se llegó a este acuerdo. El acuerdo se montó a base del plan fiscal actual. El plan fiscal actual lo que vislumbra es que estaríamos recibiendo como $500 millones al año para el programa de Medicaid, y vamos a estar recibiendo mínimo como $3,000 millones al año”, añadió Pierluisi.

Agregó que “las proyecciones económicas que se utilizaron para llegar a esta negociación no están actualizadas. Se actualizaron recientemente, el CBO, la oficina que asesora al Congreso, la Oficina de Asesoramiento Presupuestario del Congreso las actualizó ya, y ya sabemos que el crecimiento proyectado para la Nación Americana, incluyendo a Puerto Rico, es mayor”.

“Así que, otra vez, esto es otro ejemplo más de por qué este acuerdo es bien beneficioso para Puerto Rico, y no va a haber ningún problema en cumplirlo, en que sea sostenible”, reiteró. “Por todas esas razones, entre otras, yo no tengo duda de que esto es sostenible, que es beneficioso para Puerto Rico, y que vamos a tener mayor flexibilidad para darle los servicios esenciales a nuestro pueblo”.

A la pregunta de si no le preocupaba que la JSF pudiera cambiar de opinión a último momento e ir por encima de cualquier acuerdo con el gobierno y la Legislatura de Puerto Rico, basándose en los amplios poderes que le otorga la Ley Promesa, el gobernador opinó que no anticipaba que eso fuera a ocurrir.

“Al momento la información que tengo es que la Junta va a enmendar el plan según se acordó, y que no va a requerir imponer nada aquí. O sea, la juez es la que tiene la decisión, es la que tiene que decidir si confirma el plan o no. Y ya la Legislatura dejó claro que la autorización para la emisión de los bonos restructurados está sujeta a que no hayan recortes a las pensiones. Así que por eso es que yo estoy seguro que la Junta va a enmendar el plan, para sacar la disposición que recortar las pensiones del plan de ajuste”, afirmó.

Por último, y a tono su optimismo fiscal, el gobernador abundó sobre un comentario que había hecho poco antes en su charla con empresarios, en cuanto a la posibilidad futura de bajar el monto del IVU una vez mejoren las finanzas del gobierno. Explicó que, del monto total de 11.5% del IVU, una porción de 5.5% está en gran parte atada al pago de la deuda, otra de 1% es de los municipios, y en el 5% restante “es que pudiera haber flexibilidad en el futuro, dependiendo de que las finanzas del estado, del gobierno, lo permitan”.

“Así que lo que dije fue que no piensen que porque se está restructurando la deuda, eso significa que nunca se va a poder bajar el IVU. No, al revés, yo quisiera que se baje. Tan pronto las finanzas del estado lo permitan, quisiera que se baje. Pero no dije por qué cantidad. Todavía no puedo decir eso porque hay que esperar a llegar al momento”, explicó.