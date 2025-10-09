La gobernadora Jenniffer González Colón refirió al Departamento de Justicia la determinación que tomó la empresa LUMA Energy de limitar el arreglo de averías después de las 5:00 p.m. para evitar el pago de horas extra a sus empleados, bajo la percepción de que pudiese representar una violación al contrato que generaría una acción criminal en su contra.

El anuncio lo realizó durante una conferencia de prensa realizada en la Central Palo Seco, en Toa Baja.

“Entre el Zar de Energía, (Josué Colón), y el secretario de la Gobernación, (Francisco Domench), se le ha pedido una evaluación a la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez), para que investigue si esto pudiera representar una acción criminal por parte de LUMA de decidir unilateralmente retirar las brigadas de servicio del sistema eléctrico en el horario nocturno, porque me parece que es como concertado el que hayan áreas que no tengan luz aún cuando tenemos generación suficiente para abastecer al pueblo de Puerto Rico”, manifestó la gobernadora.

PUBLICIDAD

Señaló que dejar a los abonados que enfrentan averías sin energía eléctrica hasta el próximo día “a mi juicio es criminal” y representa una violación al contrato de operación del sistema de distribución y transmisión de energía.

Según aseguró, “el pueblo de Puerto Rico está cansado del juego verbal, de las excusas, de quién tiene la culpa” que lanza la empresa a cargo de distribución y transmisión de energía para no cumplir con su contrato.

“Ya en el estatus en el que estamos con este operador, que quiere seguir haciendo lo que le dé la gana, ya tiene al pueblo de Puerto Rico harto. Ciertamente, (dan) las razones por las que nosotros hablamos y empezamos el proceso de cancelación de este contrato. ¿Cuán rápido vaya a ser esto? Pues, evidentemente eso es parte de lo que se evalúa con toda la documentación que ha preparado el Zar de Energía y las Alianzas Público-Privadas", sentenció.

De paso, la gobernadora señaló que no es correcto que el gobierno no le pague a LUMA por todo su servicio. Alegó que le han desembolsado dinero de más.

La cifra que expuso que se le ha pagado a LUMA Energy es de $919,498,000 en este año fiscal.

También rechazó que cada vez que LUMA alega que haya falta de generación de energía para imponer los relevos de carga se deba a esa razón. Alegó que se deben a la falta de capacidad del operador.

Entra la Unidad 4 de Palo Seco

Aunque el tema de LUMA destacó durante la conferencia de prensa, lo que anunció la gobernadora fue que entró en funciones la Unidad 4 de la Central de Palo Seco lo que añade 216 megavatios de energía al sistema.

Dijo que en los pasados 10 meses de su mandato, se han arreglado múltiples unidades de generación de energía que han añadido al sistema unos 1,210 megavatios.

“Tras más de dos años fuera de servicio, anunciamos el regreso a operación de la Unidad 4 de la Central Palo Seco, una pieza esencial para la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en la zona metropolitana. La reparación de la Unidad 4 de Palo Seco, que con una inversión de $20 millones de fondos federales que conseguimos como congresista, hace que tenga nueva capacidad de 216 megavatios (MW) de energía al sistema”, manifestó.