Los percances que ocasionaban que unas 240 familias de la comunidad Piedras Blancas, del barrio Jácanas, en Yabucoa, se quedara sin agua cada vez que fallaba el servicio eléctrico serán cosas del pasado, luego de que la organización sin fines de lucro “Por Los Nuestros” les instalara un sistema de energía solar en su acueducto comunitario.

“Nosotros energizamos. El pozo ya existía. Lo que hicimos fue hacer toda la infraestructura, junto a las placas solares y las baterías, para que funcione todo el sistema de agua limpia 24/7″, explicó a Primera Hora la licenciada Anabelle Torres Colberg, presidenta de la Junta de Directores de Por Los Nuestros.

Este es la comunidad número 28 que la organización impacta con este sistema de energía renovable en su acueducto. No obstante, destacó que se trata de la que tendrá un mayor impacto. Es que indicó que en la comunidad residen unas 1,000 personas.

Torre Colberg explicó que estos yabucoeños han operado por años su acueducto comunitario, ya que nunca han tenido una conexión del servicio de agua potable que provee la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Funcionan por un pozo, que también dependían de electricidad. A medida que no tenían luz, tampoco tenían agua. Entonces, pasaron el huracán María meses y meses sin agua. Estaban buscando el agua en ríos, etcétera, de una manera poco segura y sin tener calidad de vida. En la medida que hacemos la infraestructura, que no dependan tampoco de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), porque tienen su energía verde, no importa que no haya luz en su comunidad, ellos siempre tienen agua”, indicó sobre el beneficio que tendrá su proyecto.

La obra, contó la también analista político, se realizó gracias a un donativo que recibieron de la organización Direct Relief.

Torres Colberg, sin embargo, no pudo proveer detalles de cuántas placas o baterías consta el sistema instalado.

Esta no es la primera vez que la organización impacta esta comunidad del barrio Jácanas. El director de Por Los Nuestros, Alexander Rodríguez, indicó que tras el huracán María se instaló allí una lavandería solar para prevenir que sus residentes se contagiaran con leptospirosis y otras enfermedades por lavar la ropa en el río.

Ahora, sin embargo, el impacto será mayor y les mitigaría los problemas que le ocasionan los apagones.

“Con este sistema tenemos agua las 24 horas del día, los siete días de la semana. Aquí no se nos va el agua, y estamos sumamente complacidos con este proyecto, y agradecidos de que hayan escogido a nuestra comunidad”, manifestó Luis Sepúlveda, líder de la comunidad, durante el evento de inauguración de este acueducto solar.

Para escoger a las comunidades, Por Los Nuestros evalúa el grado de acción comunitaria que tienen los residentes que se sirven de estos acueductos comunitarios, así como la calidad del agua. Comentó que lo que buscan es que “el proyecto sea uno duradero y sostenible a largo plazo”.

Los interesados en apoyar esta iniciativa con sus donativos o las comunidades que interesen ser evaluadas pueden comunicarse a través de correo electrónico a admin@porlosnuestros.com o llamar al 787-508-9841.