El presidente Donald Trump promete más ayudas económicas a los votantes justo antes de las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre; en esta ocasión, se trata de más de 20 millones de personas mayores, a las que se les concederán 90 dólares a cada una para ayudarles a pagar las primas de Medicare.

El anuncio, realizado a última hora del viernes por la noche por Trump en las redes sociales, se produce después de que el presidente afirmara el mes pasado que alrededor de un millón de personas recibirían cheques de devolución de 500 dólares para las primas de la Ley de Asistencia Asequible. También prometió durante la campaña electoral enviar 5,000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservaban el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de legislatura.

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Ese compromiso —que requeriría la aprobación del Congreso— probablemente costaría más de un billón de dólares, lo que aumentaría el déficit y agravaría la inflación.

Trump destacó su promesa de 5,000 dólares en un mitin celebrado en Vandalia (Ohio) el sábado por la noche y dijo a sus seguidores que 70,000 familias del estado recibirían los reembolsos de la ACA «en los próximos días». También recordó a los votantes los pagos de 1,776 dólares a los miembros de las Fuerzas Armadas, anunciados en diciembre, aunque comentó que se deberían haber programado mejor.

“Quizá debería haber esperado un año”, dijo. “Para ser sincero, eso es lo que dije. ¿Debería esperar hasta antes de las elecciones?"

Las encuestas revelan que los estadounidenses culpan cada vez más a Trump del elevado precio de la gasolina y los alimentos, y solo el 17 % aprueba su gestión de la inflación. Trump ha intentado restar importancia a las preocupaciones sobre la asequibilidad, afirmando que la economía está en pleno auge.

La Casa Blanca ha señalado que los pagos de 90 dólares destinados a las personas mayores procederán del Fondo de Mejora de Medicare, creado por el Congreso en 2008 como fuente de financiación flexible para mejorar el funcionamiento del programa y los pagos a los proveedores de asistencia sanitaria.

Los afiliados a la Parte B de Medicare recibirán un pago único en octubre, ya sea mediante transferencia bancaria o mediante cheque, según ha informado la Casa Blanca. Los costes mensuales totales del programa —que cubre gastos como las visitas al médico, los servicios de ambulancia y los análisis de laboratorio— parten de unos 200 dólares y varían en función de los ingresos.

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Para poder optar a esta ayuda, las personas mayores deben residir en EE. UU. y no estar recibiendo ya ayuda para el pago de las primas a través de Medicaid ni estar pagando primas mensuales ajustadas en función de sus ingresos, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Las personas mayores afiliadas a Medicare Advantage, un plan privado alternativo a la cobertura tradicional de Medicare, no tienen derecho a este pago. Más de la mitad de los beneficiarios de Medicare que cumplen los requisitos están afiliados a Medicare Advantage, según la organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación sanitaria KFF.

Las administraciones anteriores no han utilizado el Fondo de Mejora de Medicare de esta manera, aunque el Congreso ha retirado periódicamente dinero de dicho fondo para financiar otras prioridades, según ha señalado Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de la KFF. Por ejemplo, en 2010 se destinaron 20 740 millones de dólares a la puesta en marcha de la Ley de Asistencia Asequible.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.