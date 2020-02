La Cámara de Representantes tuvo que dejar sobre la mesa hoy el nombramiento del alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano para un término de 10 años como Procurador del Ciudadano porque la incumbente, Iris Miriam Ruiz Class no ha cesado en el cargo.

A pesar de que el nombramiento de 10 años de Ruiz Class vence el 2 de marzo próximo, la gobernadora Wanda Vázquez envió a las Cámaras Legislativas el nombramiento de García Feliciano el pasado 20 de febrero. El nombramiento de Ombudsman requiere la confirmación de Cámara y Senado.

El nombramiento de García Feliciano figuraba hoy en el orden de los asuntos de la Cámara de Representantes, pero el portavoz alterno de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos advirtió del error.

“La incumbente Iris Miriam Ruiz no ha renunciado ni ha concluido el término de 10 años para el que fue confirmada, así que no se puede hacer un nombramiento a una posición que está llena”, denunció Cruz Burgos.

“De nuevo envió un nombramiento que no cumple con los parámetros. Si hay una vacante ella puede nombrar, si no hay vacante no puede, aun quedándole un día a Iris Miriam Ruiz”, sostuvo el legislador popular, quien agregó que el nominado no podía ser referido hoy para su evaluación a la Comisión de Gobierno.

“O (la Gobernadora) no sabía o nadie le dijo lo que tenía que hacer o hicieron las cosas mal hechas otra vez. Hay que hacer un nombramiento, pero se tiene que hacer bien”, dijo Cruz Burgos.

“Nosotros no lo rechazamos, pero no lo recibimos, lo dejamos sobre la mesa”, indicó por su parte, el portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Dijo que la gobernadora no tendría que volver a enviarlo, pero sostuvo que no pueden considerarlo hasta que el cargo quede vacante. “Esto no tiene que ver con nada con la persona nombrada (García Feliciano), es un asunto de trámite”, sostuvo el portavoz penepé.

El pasado 10 de febrero, La Fortaleza tuvo que retirar el nombramiento del abogado ambiental, Rafael Machargo Maldonado como secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales porque la nominación era contraria al Código Político.

El nombramiento de Machargo Maldonado figuraba en el orden de los asuntos del Senado, pero el senador popular Cirilo Tirado Rivera argumentó que el nominado no cumplía con los requisitos para su confirmación, pues para ocupar un interinato el designado tiene que ocupar un puesto en la agencia que dirigirá. Esa misma tarde, el gobernador interino, Elmer Román envió al Senado otro nombramiento interino que recayó en Cynthia I. Rivera, quien fue confirmada con cuatro votos en contra.