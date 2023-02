Pablo José Hernández Rivera, precandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), reiteró hoy, domingo, que utilizaría su experiencia de trabajo por los pasados años en la capital federal para trabajar en beneficio de Puerto Rico.

El aspirante popular recordó que lleva unos “cuatro a cinco años de experiencia de trabajo en Washington. Conozco muchas personas que trabajan o han trabajado en Congreso, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, y son contactos que podré usar en su momento para beneficio de Puerto Rico”.

Admitió que el Estado Libre Asociado (ELA), fórmula política que favorece el PPD, “enfrenta unos retos muy grandes en Washington”, que son “consecuencia del hecho que por los pasados 20 años hemos elegido comisionados residentes del PNP (Partido Nuevo Progresista)”.

Sus expresiones tuvieron lugar en Dorado, donde se inauguró el comité de campaña del alcalde Carlos López. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Yo creo en el Estado Libre Asociado. Creo en mejorarlo. Creo que si no puedo mejorarlo sigue siendo superior a la estadidad o la independencia. Y voy a defender el Estado Libre Asociado”, afirmó. “Ahora bien, un contraste claro entre un candidato del PNP y yo, será que los candidatos del PNP siempre van obsesionados con el estatus, llevan 20 años con esa obsesión, haciendo plebiscitos amañados para fabricar una mayoría artificial de la estatidad. Yo voy a ir enfocado en el desarrollo y en el bienestar económico”.

Insistió que, en su “obsesión con la estadidad”, los comisionados residentes del PNP “han dejado pasar muchas oportunidades, desde la eliminación de la 936, hasta las oportunidades que surgieron con la pandemia para volver a traer farmacéuticas a Puerto Rico, y las oportunidades que surgen ahora de volver a traer manufactura de China a territorio estadounidense”.

“Ese va a ser el gran contraste, ellos irán obsesionados con el estatus, yo iré obsesionado con el desarrollo y el bienestar económico”, reiteró.

En cuanto al ELA, dijo que su visión, que llama “el ELA 2.0 y las cuatro P”, es que “debe mejorarse hacia un nuevo pacto, con paridad de fondos federales, con más participación en el gobierno federal, y con más poderes autonómicos, especialmente enfocados en el desarrollo económico”.

Hernández Rivera se refirió al conocido legado de sus ancestros en la política, en particular de su abuelo el exgobernador Rafael Hernández Colón, y sostuvo que incluso “he hecho algo que creo que ningún otro político de familia política ha hecho antes, y es que literalmente en mi página web dice bien grande, ‘ignora su apellido, lee su resumé, conoce a Pablo José’. Yo le estoy diciendo a la gente, sí, pues yo tengo este trasfondo, pero enfóquese en mis méritos, en cómo me expreso, en mi capacidad y en mi trayectoria”.

Nuevamente se refirió a su experiencia de trabajo, y destacó que suma unos diez años de experiencia de trabajo en el sector público y el sector privado, tanto en Puerto Rico como en Washington, “y eso es una experiencia relevante para el cargo de comisionado residente”.

“También está el asunto de la capacidad y la promesa. Y en ese sentido pues yo le digo a la gente, escúchenme, y escúchenme sin prejuicios, positivos o negativos, y evalúenme por mis méritos”, insistió.

Con respecto a su campaña, Hernández Rivera comentó que ya ha comenzado a recaudar fondos, “para demostrar la viabilidad de nuestra candidatura”, y al momento sumaba unos $40,000, cantidad que describió como “significativa”. Subrayó que “la donación promedio, la última vez que miramos, era de $155, en contraste con la donación promedio de la comisionada residente actual (Jenniffer González), que según la última vez que miramos era de $1,750″.

“Es que nosotros estamos haciendo una campaña enfocada principalmente en donaciones pequeñas. Vamos a hacer, obviamente, actividades de recaudación con donaciones grandes, pero queremos tener ese balance para marcar un contraste entre políticos que usan los métodos tradicionales de depender de personas con mucho dinero, y unos nuevos tipos de políticos que también recaudan del pueblo en general”, indicó.

Agregó que ha puesto énfasis en el uso de redes sociales, como parte de una “cuestión generacional”, y aseguró que él mismo está a cargo del manejo de sus páginas en las redes sociales en las que está activo, que incluyen Facebook, Twitter, TikTok, e Instagram.

“Soy una persona joven, y para mí, el uso de la tecnología me viene natural, y es algo que siempre me ha gustado y me he disfrutado”, comentó. “Yo manejo mis propias redes sociales, y le he dicho a mi equipo que, si hay algo que voy a seguir ‘micromanaging’, van a ser mis redes sociales, porque eso es parte de tu autenticidad. Eso hoy día es como tú te enseñas a la gente. En algún momento recibiré ayuda por cuestiones de tiempo, pero quiero que sea lo más genuino posible”.

Precisamente, una de las voces veteranas PPD, Antonio Fas Alzamora, anunció hoy su retiro de la Junta de Gobierno del PPD, acto que fue celebrado por Hernández Rivera como “saludable” para dar paso a nuevas voces.

“Obviamente, se le agradecen sus años de servicio al Partido Popular. Él organizó unas actividades increíbles, fue un presidente del Senado, le ha servido bien al partido. Pero me alegra que pues se haya retirado, en el sentido que ahora eso facilita un cambio generacional, que es saludable para el partido”.

Por último, dejó claro que, aunque “el Partido Popular es un partido de centro en los temas sociales”, en su caso particular, se inclina más hacia posturas liberales.

“Yo soy más liberal que conservador. Creo que eso es más un reflejo de que yo soy una persona joven del área metropolitana. Pero soy bien tolerante hacia las personas que son más conservadoras. Las hay en mi familia. Sé lo que es convivir dentro de esa realidad. Y creo que gran parte, si no la mayoría del pueblo de Puerto Rico es conservador. Y yo opero partiendo de esa realidad, a pesar de mi liberalismo individual”, aseguró.

Sus expresiones tuvieron lugar en Dorado, donde se inauguró el comité de campaña del alcalde Carlos López, quien buscará una nueva reelección. Como parte de las actividades de inauguración, también se llevó a cabo una caravana, a la que, además de los simpatizantes del alcalde López y el PPD, se unieron otros líderes del PPD, como la la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y el alcalde de Villalba, Javier Hernández.