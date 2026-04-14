El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y su esposa, Mónica Teresa Pascual, aprovecharon el pasado fin de semana para concretar dos sacramentos de la Iglesia católica: bautizar a su primogénito y casarse otra vez, pero esta vez bajo el rito religioso.

Hernández compartió en una publicación en redes sociales el momento en que Vicente Rafael Hernández Pascual fue bautizado el pasado domingo.

“Ayer, en una ceremonia íntima, bautizamos a nuestro hijo y sorprendimos a nuestra familia con algo que no pudimos hacer por la pandemia… ¡nos casamos por la Iglesia!”, escribió el presidente del Partido Popular Democrático, incluyendo una foto del momento.

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La publicación fue respaldada por miles de usuarios que también celebraron los acontecimientos.

En el verano pasado, la pareja -que contrajo nupcias en una ceremonia civil durante la pandemia- anunció que serían padres.

“¡Vamos a tener un nene! Estamos muy entusiasmados y agradecidos de que vamos a ser padres a finales de enero", escribió Pablo José en Instagram acompañado de una foto en la que aparece la pareja y una imagen de un sonograma.

Vicente Rafael nació el pasado 28 de enero.

El niño lleva los nombres de sus bisabuelos, Adrián Vicente Mercado y del exgobernador Rafael Hernández Colón.