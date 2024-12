El comisionado residente electo, Pablo José Hernández Rivera, ya tiene “alternativas” para ubicar una oficina congresional en Puerto Rico una vez asuma su cargo el próximo mes de enero.

Según adelantó, estas opciones que le han surgido son en municipios.

La información salió a relucir, cuando Primera Hora le preguntara a Hernández Rivera si le inquirió al gobernador Pedro Pierluisi sobre alguna opción en el gobierno para localizar su oficina, luego de que el próximo presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le anunciara que no le cederá un espacio en el distrito capitolino.

El político del Partido Popular Democrático explicó que “las reglas de ética del Congreso no me permiten solicitar una oficina de manera gratuita de un gobierno. Me permite aceptarla, si me lo ofrecen. No he recibido acercamiento de gobierno central, aunque si he recibido acercamientos de gobiernos municipales”.

Se le preguntó cuáles municipios han cedido un espacio para colocar la oficina de comisionado residente y dijo que no podía revelar cuáles eran. Comentó que la información se oficializaría una vez el Congreso apruebe el espacio.

“Más adelante podríamos un anuncio respecto a la decisión que tomemos”, dijo.

Desde 2009 la oficina del comisionado residente ha estado ubicada en el edificio de Medicina Tropical, administrado por la Superintendencia del Capitolio. Sin embargo, el miércoles Hernández Rivera denunció que el Senado le eliminará el beneficio.