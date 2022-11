Miles de pacientes con enfermedades catastróficas pudieran verse perjudicados para el año próximo debido a un cambio en la provisión de medicamentos que ahora está en manos del Departamento de Salud y que se espera pase a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), según denunció la directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH (APPIA), Ivette González Flores.

Según un documento enviado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en poder de APPIA, el programa Ryan White parte B-ADAP (AIDS Drugs Assistance Program) de Salud, no estará proveyendo los medicamentos de seguimiento a los pacientes con VIH, por lo que la responsabilidad de esta función recaerá en ASES en su totalidad, asunto que produjo malestar en la organización.

“Esta determinación puede redundar en un obstáculo para la continuación de nuestros tratamientos. ASES ha demostrado su incapacidad financiera para sufragar nuestras medicinas. Entre el 2006 al 2007, nuestra comunidad se vio severamente afectada con varias muertes”, sostuvo González Flores.

La líder de APPIA destacó que, con el cambio mencionado, las clínicas que ofrecen servicios a los cerca de 20 mil pacientes de VIH en la Isla, tendrán que buscar fondos adicionales que podrían perjudicar los abastos, disponibilidad y compra de dichos medicamentos.

“Las clínicas entonces se ven en la necesidad de buscar entre uno a dos y hasta tres millones de dólares mensualmente para sufragar estas medicinas. Esto podría generar la desaparición de nuestras clínicas y, por ende, la suspensión de nuestros tratamientos y derechos, que tanto nos ha costado por muchos años”, declaró la directora de APPIA.

La organización criticó que, a pesar que esta situación lleva tiempo discutiéndose entre entidades administrativas de la salud, farmacéuticas y corporativas privadas, sus representantes no han sido contactados u orientados sobre el alcance de esta modificación y sus efectos.

El grupo esperó el martes sostener una reunión con los directivos de Salud y, al no ser recibidos en unión a la prensa -según la prerrogativa de APPIA- decidieron realizar una conferencia en las afueras de las oficinas centrales de la institución para expresar su pesar por dicha decisión.

“El secretario del Departamento de Salud (Carlos Mellado) nos envió una convocatoria para la reunión y resulta que no se encuentra. Entonces él le delegó a la secretaria de ASES (Yolanda García Lugo) que nos atendiera y ella no quiso la presencia de los medios y para nosotros no es negociable una reunión donde no esté la Prensa. Este proceso ha estado marcado por mucho silencio y necesitamos que haya transparencia”, expresó González Flores.

Una de las personas que estuvo presente durante la conferencia improvisada fue la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, quien expresó su solidaridad con APPIA y sus representantes al destacar que “la salud es un derecho”.

“Aquí se trata de la vida, del acceso a la salud. Aquí se puede hacer una investigación y como parte de eso es que me encuentro como observadora. Lo que no podemos aceptar en ninguna circunstancia es que ASES trate la vida de la gente como un negocio. Vamos a investigar esta situación porque les va la vida tanto a los pacientes de VIH y a otros miles de pacientes de enfermedades crónicas”, dijo.

Un resumen provisto por APPIA sobre la situación de provisión de medicamentos para tratamientos de VIH al 29 de octubre pasado, indica que el AIDS Drugs Assistance Program (ADAP) es el programa federal bajo Ryan White parte B que administra Salud y son quienes proveen los medicamentos para pacientes de VIH.

Se extrae del documento que en el Formulario de Medicamentos de ASEM, quien a su vez es el administrador del Plan de Salud Vital (la Reforma) cubre los medicamentos antirretrovirales directamente. No obstante, APPIA insistió en que ante la crisis surgida entre el 2006 y el 2007, es cuando ADAP compra las medicinas a bajo costo y luego ASES reembolsa los gastos.

“Esto permite que ASES se economice mucho dinero. Nuestros medicamentos los proveen ADP y ASES, pero es ADAP quien los adquiere. Esto ha permitido que por los últimos 15 años no nos falten estos medicamentos. De haber cualquier modificación a esta estructura, nos tienen que informar. Asunto que hasta hoy no ha sucedido de manera clara”, finalizó González Flores.

Al cierre de esta edición, se informó que el secretario de Salud se comprometió a evaluar la situación y que, para la semana del 14 al 18 del presente mes, estará reuniéndose con APPIA para trabajar en conjunto todas las interrogantes relacionadas al cambio de provisión de medicamentos.