El Procurador de Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, no será investigado criminalmente por un fiscal especial independiente (FEI), determinó el Panel sobre el FEI (PFEJ).

Según se informó este viernes, el ente concurrió con el Departamento de Justicia en que la querella presentada en su contra no tenía base a un delito por el que ameritara ser investigado y procesado.

“El caso tuvo su origen en una querella presentada por la Sra. Lecany Mártir Rodríguez, en la cual alegó que García Feliciano había hecho uso indebido de su cargo público para favorecer a su hijastra, al supuestamente influir, de manera indebida, en un procedimiento de pensión alimentaria ante la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)”, se indicó en un comunicado de prensa.

Se informó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia (DIPAC) realizó una investigación que concluyó que “no existe causa suficiente para concluir que el funcionario incurrió en conducta delictiva, conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

De hecho, se informó que no era la primera vez que la querellante hacia alegaciones similares y nunca se encontró pruebas.

“Mártir Rodríguez insistió que existía manipulación y abuso de poder en ASUME, así como, la continuidad del abuso de poder por parte de Garcia Feliciano. No obstante, durante la investigación de la DIPAC, la querellante expresó que no tenía constancia de incidente alguno que demostrara algún trato especial o irregular, por parte de la funcionaria de ASUME hacia la hijastra de García Feliciano. El testimonio del esposo de Mártir Rodríguez fue básicamente igual al de la querellante y la información brindada por éste como prueba del abuso de poder e influencia indebida, está fundamentada solamente en su opinión”, destaca la información brindada por el FEI.

El PFEI indicó que investigó las dos querellas presentadas, evaluó la prueba testifical y documental obtenidas y concluyó que se debía archivar el caso.

La sesolución suscrita por los Miembros del Panel sobre el FEI, concluye que: “A tenor del extenso informe y de la prueba que lo sustenta y después de un ponderado análisis de todo el expediente, ciertamente, consideramos que no hay prueba que demuestre actividad delictiva en estos hechos por parte del Ombudsman Edwin García Feliciano. Ante ello, ordenamos el archivo de este asunto”.