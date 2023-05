“Si me quitan el servicio de ama de llave… la verdad, le confieso que, no sé qué voy a hacer”.

Así reaccionó don Carlos Pérez León, un maestro jubilado con diversas condiciones de salud cuando se enteró de que, posiblemente, quedaría desprovisto del servicio de ama de llaves, si el municipio de Villalba no encuentra una solución que garantice la continuidad del programa.

Esto tras la inminente eliminación del Fondo de Equiparación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que pone en jaque a los ayuntamientos más pequeños, pues no tendrían con qué pagar los servicios esenciales que prestan a sus respectivas poblaciones.

PUBLICIDAD

Ante la incertidumbre, don Carlos clamó para que no se lleven a “doña Mary”; una de las amas de llave que le envía el gobierno municipal hace cerca de tres años, para ayudarle en sus tareas cotidianas pues, el hombre tiene problemas de movilidad.

“Yo vivo solo, soy una persona discapacitada con problemas bien fuertes en un brazo, una pierna, tengo operaciones grandiosas, corazón abierto, una rodilla. Esa señora que se llama doña Mary es esencial para que yo pueda seguir viviendo. Si no pues, la verdad que no sé qué haría”, lamentó el septuagenario.

En esa situación quedarían más de 120 pacientes que, actualmente, reciben el servicio de manos del municipio villalbeño, al igual que cientos de adultos mayores que dependen de los alimentos que distribuye la Oficina de Ayuda al Ciudadano.

Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Villalba, explicó que, “en estos momentos, hay muchas personas que la única ayuda que reciben es la nuestra. Para mí, es el rostro más sensible y vulnerable de la eliminación del Fondo de Servicios Esenciales”.

Expuso que, la eliminación del Fondo ocasionaría que Villalba pierda $5.2 millones que, equivale al 40% del presupuesto vigente de $13 millones.

“Nosotros tenemos el servicio de ama de llaves, pero también tenemos el servicio de fiambrera, porque le cocinamos a algunos envejecientes y les llevamos alimentos todos los días. Hay un centro de envejecientes de cuidado diurno a donde llegan cientos de participantes. Si todo eso cierra, ¿quién le va a dar el servicio a nuestra gente?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

“Si el Municipio de Villalba cae en esa crisis autoinfligida por el Fondo de Equiparación, se van a afectar cientos de personas porque hay servicios que los municipios brindan que el Estado no brinda. Entonces, se afecta la seguridad, cada día hay menos policías estatales, los policías municipales dan las rondas preventivas y trabajan en las comunidades”, advirtió.

Mencionó que, otros servicios que quedarían fuera serían la disposición de desperdicios sólidos, educación, recreación y deportes.

“A pesar de que el Departamento de Educación tiene tantos recursos, son los municipios los que ayudan en la transportación, las graduaciones, materiales, limpieza de planteles, entre otros roles. Igual se afecta la recreación y deportes porque aquí no se hace recreación y deportes si no lo hace el municipio”, reclamó.

“Se afecta la salud, porque si no se recoge la basura, si no se hace reciclaje, si no ayudamos a trabajar emergencias médicas. Se afectaría la transportación de pacientes y donativos. Aquí hay mucha persona mayor que el plan médico no le cubre medicamentos, artículos y el municipio tiene que brindarlo”, reconoció.

De otra parte, el presidente de los alcaldes asociados señaló que, ante la eliminación del Fondo de Equiparación, “estamos buscando que se establezca un fondo de servicios esenciales para garantizar que los municipios brinden esos servicios y no se paralicen”.

“Como presidente de los alcaldes, he estado en conversaciones con la Junta y les he presentado esto de mil maneras. Yo quisiera que ellos comprendan de que esto no se trata de eficiencias municipales, no se trata de que los municipios tienen que hacer ajustes. Nosotros llevamos haciendo ajustes desde el 2017 para acá. Ya no hay tela para cortar”, lamentó.

PUBLICIDAD

“El dinero que el gobierno distribuía a los municipios era para dar servicios. Si la queja es que están preocupados de que el dinero llegue a la gente, estamos proponiendo un fondo de servicios esenciales para que tenga nombre y apellido y se use en los servicios básicos”, apuntó.

No obstante, aseguró que, ya se preparan para dar la batalla en el foro judicial, de no lograr una solución al problema.

“Entonces, yo tendría que decidir qué servicios doy, a quién se los quito y eso no, yo jamás voy a llegar a ese nivel. Por eso, la batalla tenemos que darla. El rostro no soy yo, no es una pelea de los alcaldes y ni tan siquiera es una pelea por la salvación de los municipios”, concluyó.

Esperanzado líder de alcaldes federados en solución a incertidumbre fiscal

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, se mostró confiado de que, la JSF apruebe un fondo especial para proteger los servicios esenciales que prestan los municipios.

De no ocurrir esto, el también alcalde de Camuy cifró sus esperanzas en que el gobernador Pedro Pierluisi distribuya entre los ayuntamientos, la mitad de unos $300 millones que el ente fiscalizador puso a su disposición para crear política pública.

“Estamos confiados de que, si la Junta no lo incluye en su plan, como es nuestro deseo, el señor gobernador los asigne a través de este fondo. El gobernador tiene $300 millones por los próximos cinco años a su disposición, para asignarlos donde entienda que se necesite algún tipo de asignación, a la libre discreción”, expresó.

PUBLICIDAD

“El gobernador fue claro con nosotros de que, él iba a dar la lucha con todo su equipo financiero con la Junta, pero siempre el gobernador ha demostrado ser un aliado de los gobiernos municipales y de la gente y, no tengo duda de que se van a estar incluyendo, si la Junta finalmente deniega esa petición de parte de los municipios”, afirmó.

Asimismo, reveló que, el director ejecutivo, Robert Mujica, visitará su pueblo el lunes, 8 de mayo, a donde espera despejar cualquier duda al respecto.

Mencionó que, de ese fondo especial, saldría el pago para el mantenimiento de carreteras, asfalto y áreas verdes.

“También sale el dinero para cubrir el costo del recogido de basura, de desperdicios sólidos en el municipio, servicio de amas de llave; desayunos y almuerzos que le llevamos a sobre 150 envejecientes a sus hogares”, detalló.

De otra parte, manifestó que, según el análisis de vulnerabilidad, realizado a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el municipio con mayor necesidad es Loíza. Mientras que el ayuntamiento con menor vulnerabilidad es Guaynabo.

“A base de ese informe detallado por economistas, se está haciendo una distribución inicial y, se están dejando tres municipios fuera: San Juan, Bayamón y Guaynabo. Por eso, se está distribuyendo esos $150 millones en los otros 75 municipios por los próximos tres años”, adelantó.

“Estoy confiado que la Junta dé el aval a esto y, si el gobierno toma su decisión, nosotros tendemos los fondos para poder operar. Nuestra reunión mensual es el viernes, 19 de mayo y dejamos hasta esa fecha para darle espacio a la Junta para que evalúe todo y darles la información más precisa a los compañeros alcaldes y alcaldesas, la información más precisa y así salir de la incertidumbre que tienen en este momento”, admitió.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, resaltó mediante la audiencia pública mensual, que “comenzando el año fiscal 24, la Junta está dispuesta a autorizar fuentes de financiamiento en incremento adicionales para los municipios”.

“Los municipios son esenciales para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal en Puerto Rico. A pesar del financiamiento sustancial que se les ha provisto a los municipios, no ha habido un progreso sustancial hacia el crecimiento económico y en lograr las metas que se requieren para poder reducir la dependencia que tienen del gobierno central”, señaló.

“Las asistencias se tienen que basar en las necesidades de los municipios y, también, los municipios tienen que mejorar los servicios gubernamentales y el crecimiento económico. También, la Junta está preparada para autorizar estos fondos adicionales.

Sin embargo, los municipios tienen que poder adoptar reformas. La Junta no puede seguir autorizando fondos sin que haya cambios reales”.