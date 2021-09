Para la próxima semana la aplicación de Cesco Digital permitirá que personas que no tengan licencia de conducir o ninguna otra identificación emitida por el estado, así como a padres con menores de edad vacunados contra el COVID-19 que puedan acceder al VACU-ID, informó el principal ejecutivo de Innovación e Información, y director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), Enrique Völckers Nin.

“Vamos a estar anunciando esa opción la semana que viene. Ya estamos en método de prueba”, afirmó.

El anuncio lo hizo el funcionario mientras contestaba preguntas del público durante un Facebook Live.

Específicamente, Völckers Nin dio la respuesta sobre la disponibilidad del servicio, para lo que han llamado la “fase 2”, cuando una madre le cuestionó que no tenía acceso al código QR de la vacunación de sus hijos, menores de edad y sin licencia.

Actualmente, hay unas 644,497 personas que han logrado sacar su VACU ID. El funcionario espera que la cantidad aumente al millón de personas también para la próxima semana.

Explicó que entre 20,000 a 30,000 personas solicitan su VACU ID diariamente a través de la aplicación de Cesco DIgital.

El funcionario reconoció que muchas personas tienen problemas para conseguir su código QR que demuestre que están vacunados.

“Eso puede ocurrir por varias razones o su vacuna no entrada en sistema todavía o su nombre en licencia conducir no es igual a su nombre en el Departamento de Salud o fecha nacimiento no coincidieron entre los dos sistemas. No obstante, el Departamento de Salud está trabajando para que eso machee”, sostuvo.

También aceptó, a señalamientos de los usuarios, que no se consigue personal que les atienda las llamadas.

El teléfono de servicio disponible a través del Departamento de Salud para corregir errores es el 787-522-3985.

“Si contestaran el número, pero ni eso hace bien el gobierno”, escribió la usuaria Ivelisse Villanueva Mercado.

Völckers Nin explicó, ante las quejas, que el sistema tiene capacidad para recibir 12 llamadas y ya a la llamada número 13 le sale ocupado. Informó que ya trabajan para aumentar la capacidad a 30 llamadas.

Asimismo, el funcionario comentó que, aun cuando la persona no pueda hacer la queja, el sistema notifica a Salud que se deben revisar los datos.

“Ya nosotros sabemos y mandamos al Departamento de Salud para que esa información sea validada. El Departamento de Salud llamará para hacer validación de datos. Esté confiado de que se va a atender y estamos implementando acciones adicionales para atender ese número de personas (en las llamadas)”, afirmó.

Por otro lado, el director de PRITS pidió a los comerciantes que no cometan el error de intentar leer el código QR a través de la cámara de un celular. Señaló que deben abrir la aplicación de Cesco Digital y buscar donde se establece que es el sistema para poder leer el código.

Detalló que el código QR está encriptado para ser leído solo por la aplicación del Cesco Digital.