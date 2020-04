El Departamento de Salud estima que el pico de casos del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico será a principios de mayo.

En una entrevista radial con el periodista Julio Rivera Saniel, el secretario de Salud, Lorenzo Gónzalez, dijo que "todavía no ha llegado el peor momento".

“La data que tiene Puerto Rico dice que debería ser mayo 8…Todavía no ha llegado el peor momento. Así que lo importante de esto es de ahora prospectivamente seguir con el distanciamiento social, mantenernos distantes, las recomendaciones de asepsia en términos de tocar-no tocarse la cara, lavarse las manos y entonces ahora en el Departamento de Salud tratar de identificar aquellos positivos y los contactos que puedan tener con otras personas para entonces mantenerlos en observación y asegurarnos que esas personas no se nos enfermen primero, y si se enferman, que no contagien a otras personas para no aumentar la tasa de contagio”, dijo el galeno en el programa Pega’os con Rivera Saniel.

El Departamento de Salud informó esta mañana que el número de víctimas fatales por COVID-19 en Puerto Rico se elevó a 11, mientras que los casos positivos aumentaron a 286.

"Yo te estoy dando la información con la limitación de data que tenemos. Gracias a Dios que nuestros científicos se atreven a generar un modelo estadístico y de probabilidad para ayudarnos a dirigirnos”, dijo González.

El funcionario expresó que, desde hoy, miércoles, la agencia comenzará a organizar el rastreo de casos positivos al coronavirus para establecer una proyección más precisa de cuándo sería el pico de contagios en la Isla.

“Nosotros somos conservadores y sabemos que tenemos una situación que esto se puede complicar más severamente entre lo que dice la data de abril 15 en Estados Unidos a lo que dice la data limitada de nosotros de mayo 8. Si esa data es correcta, vamos a ser conservadores, estamos diciendo que lo peor no lo hemos visto, lo que estamos diciendo esto se puede complicar y si la gente no toma prudencia y coge esto de broma y piensa que esto se acabó y que la gente puede salir por las tardes y los grupitos reunirse en las casas a celebrar o a ver algún tipo de actividad o a oír música, no lo pueden hacer, se están haciendo un daño, tanto así como a otras personas”, indicó González.