La paralización del puerto de Baltimore, en Maryland, no afectará la llegada de carga y suministros a Puerto Rico.

“No debe haber ninguna preocupación o ansiedad en la población. Gran parte de nuestra carga viene a través del puerto de Jacksonville (Florida)”, precisó este miércoles el director de Puertos, Joel Pizá Batiz.

La afirmación la hizo tras analizar el impacto que tendría la emergencia que se vive en Baltimore, luego de que el barco carguero Dali chocara con una columna del puente Francis Scott Key en la madrugada de ayer, martes, y la estructura colapsara.

Según Pizá Batiz, hasta los autos son trasladados en ferrocarril hasta el importante puerto de Jacksonville, en Florida, para llegar a Puerto Rico.

“Sí, hay ciertos estados en la nación que su cadena de distribución está un poco amenazada, mayormente en la zona oeste, pero para Puerto Rico no debe haber ninguna alarma o ansiedad de escasez de alimentos, de vehículos. Quizás algún importador de un producto en particular (se afecte). La cadena de distribución es muy amplia. Son billones de dólares, pero no debe haber ansiedad en la población sobre ese accidente”, enfatizó el funcionario, tras participar de una conferencia de prensa con el gobernador Pedro Pierluisi, realizada en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Expuso que sería especulativo hablar de la posibilidad de que la paralización en el puerto de Baltimore vaya a ocasionar alguna inflación que impacte también el costo de los artículos en Puerto Rico.

“Hablar de costos de inflación a una cadena de una economía de más de $1.3 trillones en este momento yo creo que será muy especulativo. Yo creo que ese canal debe estar abierto una semana, máximo dos semanas, pero no debe haber ansiedad en la población sobre eso”, opinó el director de Puertos.