El Presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez, volvió a enfatizar la realidad existente, de que aún con la suspensión de campaña anunciada por el senador Bernie Sanders y su endoso a Joe Biden, el senador insiste en realizar la primaria para elegir delegados a la convención demócrata, por lo que la realización de las primarias sigue en pie.

Contrario a Nueva York, donde una poco conocida cláusula en el presupuesto estatal le permite a la comisión electoral del estado borrar el nombre de todo candidato que haya suspendido o concluido su campaña, en Puerto Rico no existe una ley que así lo permita. Aun así, Sanders le pidió al estado no cancelar la primaria.

PUBLICIDAD

De hecho, ni el Comité Demócrata en Nueva York ni el Partido Demócrata en Puerto Rico tienen la autoridad en ley para cancelar la primaria, que en la Isla se sufragará con $1.1 millones autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal.

El Presidente de los demócratas en la Isla invitó a los senadores Aníbal José Torres, Eduardo Bhatia y el representante Rafael “Tatito” Hernández, a comunicarse con la copresidenta de la campaña nacional de Sanders, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, y con el candidato oficial popular a comisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá, para que convenzan al senador por Vermont a renunciar a la primaria para elegir delegados de la Isla, o en su defecto, que legislen el cambio en la ley.

“Tanto argumento demagógico, mientras ellos como legisladores pueden radicar la medida para enmendar la Ley de Primarias Presidenciales y si así lo desean, eliminar la primaria cuando haya un solo candidato. Demasiado cacareo sólo para crear confusión, cuando en sus propias manos está legislar y finalizar este asunto”, sentenció.

Rodríguez fue muy contundente en expresar que su preferencia sería no realizar la primaria presidencial ante la existencia de un solo candidato.

Pero mientras la Ley vigente en Puerto Rico no permita cancelar la primaria o Sanders no renuncie a la misma, no puede violar la ley o coartar los derechos de las personas que se comprometieron a servir de delegados de Sanders. Tampoco, siguió diciendo, impedir que el senador cumpla con su interés de seguir acumulando delegados para la convención, según él mismo anunció.

PUBLICIDAD

Rodríguez destacó que lo primordial ahora es la salud y la seguridad de nuestro pueblo. “Ante la insistencia de Sanders, y si Aníbal José, Bhatia y Tatito no se ponen a legislar, pues buscaremos en consulta con el presidente de la CEE una fecha adecuada para la primaria, una vez hayan finalizado o atemperado las medidas de emergencia establecidas ante el Covid-19”, concluyó el líder demócrata.