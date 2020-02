“Tenemos que ser sabios, tener entendimiento, para poder soportar un matrimonio, porque no es fácil”.

Esta fue la receta que la toabajeña Carmen Hilda Marrero Cedeño dio este sábado para poder mantenerse casada por más de 50 años.

La mujer formaba parte de una de las 32 parejas y tres viudos que acudieron al Capitolio a celebrar las Bodas de Oro, evento que preparó el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago para sus constituyentes de Toa Baja.

Según el legislador, en Toa Baja hay 100 parejas que llevan más de 50 años de casadas. Dijo que, en estos tiempos, es difícil conseguir matrimonios tan duraderos, por lo que hace ocho años celebra estas Bodas de Oro.

“Ya esto no se da y yo quiero que ellos se sientan cómodos, que se sientan bien, porque son parejas que han podido superar y sobreponerse discusiones, diferencias, problemas familiares en términos generales y por una palabra, que se llama amor, han podido superar todas esas situaciones que dan margen, quizás, a la ruptura tradicional de un matrimonio de hoy en día. Ellos no, ellos están firmes y se han mantenido y por eso es que se llaman Bodas de Oro. El oro es uno de los minerales más preciados, hay que buscarlo, hay que pulirlo para que el producto sea el verdadero oro”, manifestó Santiago a Primera Hora antes de comenzar la actividad.

La primera parte del evento fueron las fotografías. Cada pareja posó junto a un bizcocho de bodas color crema. Las miradas de complicidad y amor se destacaban mientras hacían turno.

Santiago aprovechó la sesión de imágenes para entregarles a los esposos una resolución de felicitación que aprobó la Cámara de Representantes en su honor.

La parte protocolar consistió en varios discursos y la renovación de votos matrimoniales, a cargo del pastor Aníbal Heredia.

A la actividad llegaron tres hombres que enviudaron recientemente. Uno de ellos, Benjamín Jorge Meléndez, indicó que decidió asistir a las Bodas de Oro para recordar a su amada.

“Me trae muchos recuerdos buenos. Fue mi esposa una de las mejores mujeres que he visto. Oigo esa música y me da nostalgia”, dijo el hombre.

Como parte del evento, el presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez, hizo varias revelaciones. Una de estas fue que algunas veces se acuesta enojado con su esposa.

“En ocasiones se han acostado enfogona’o, de espalda de uno al otro, yo lo he hecho, pero en la mayoría de las ocasiones se han acostado abrazados y no hay nada mejor que uno levantarse con su compañera y ver que todavía está ahí y que Dios nos da la oportunidad de estar junto a esa persona. Gracias por el ejemplo, gracias por la perseverancia, gracias por la consistencia, porque ustedes son el ejemplo”, precisó el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista.

Agregó que el mejor ejemplo que tuvo fueron sus padres adoptivos, quienes estuvieron casado por 54 años.

“Fueron ejemplo para cada uno de nosotros, porque en medio de las cosas buenas y no tan buenas y los momentos difíciles siempre estuvieron agarrados de la mano y demostrándose amor. Y esas canciones de amor que se compusieron en los años 40 y 50, cuando yo la escucho y todavía ciertamente son una realidad. No son como las de ahora de ‘que tire, que tire’, (en alusión a ‘Que tire pa’lante', de Daddy Yankee). Ustedes las conocen. Esas no son las que demuestran de verdad lo que ustedes están demostrando aquí en el día de hoy”, indicó Méndez, generando la risa de los presentes.

Las Bodas de Oro culminó con el tradicional corte del bizcocho.