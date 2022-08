Visiblemente enojado, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este martes que se le acaba la paciencia con la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla, LUMA Energy, a tal punto que aseguró que han perdido su apoyo.

“El tiempo está pasando, mi paciencia se está acabando. Básicamente, tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia. Y como dije, sí hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamado”, indicó a la prensa, tras participar de una reunión de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) con los alcaldes en Guaynabo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Artistas comparten llamado a piquete contra LUMA frente a Fortaleza

Reveló que, ante los múltiples apagones que se han registrado en los últimos días, se ha mantenido en comunicación con el principal oficial ejecutivo de la empresa matriz de LUMA, Quantas Service, Earl C. “Duke” Austin, Jr., para exigir cambios de todo tipo en la administración local.

“Tienen que cambiar su plan de ejecución para, entre otras cosas, darles el debido mantenimiento a las líneas principales de transmisión y a las subestaciones principales que tenemos en el sistema”, sostuvo Pierluisi.

“He pedido que mejore el desempeño de LUMA, particularmente, en el área de las interrupciones mayores y la duración de esas interrupciones mayores. He sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera de esos cambios”, añadió.

Se le cuestionó si entre sus exigencias está la salida del presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby. Pero, evitó dar una expresión certera.

“Yo lo que he pedido son cambios significativos. Queda por verse qué cambios llevan a cabo. Como ya dije, yo no estoy satisfecho con el desempeño. Y voy a ir más allá, o sea, que LUMA no va a contar con mi apoyo como gobernador, a menos que se den los cambios que he pedido. Es tan sencillo como eso. No van a contar con mi apoyo, a menos que yo vea los cambios que he solicitado”, manifestó.

El gobernador afirmó que estos cambios deben darse “a la mayor brevedad” y con “sentido de urgencia”.

Entre otras cosas, llegó a señalar que será como Santo Tomás de Aquino, que no creerá promesas, sino en las acciones.

PUBLICIDAD

“Hasta que yo no vea los cambios, yo no creo que se van a dar. Yo quiero verlos. Cuando yo los vea, entonces, me expresaré en cuanto a qué otros pasos pudiéramos tomar”, precisó.

Pierluisi dijo que el malestar con LUMA Energy le surgió a finales de la semana pasada cuando aceptaron que una de las fallas eléctricas recientes se dio porque no le habían dado mantenimiento de poda a la vegetación que queda por una de las líneas principales de energización de la Isla. Soltó que “eso es totalmente inaceptable para mí”.

“Es un cúmulo de eventos y en particular la admisión de que no le dieron el debido mantenimiento a una línea principal de transmisión”, detalló, para luego ser interrumpido con la pregunta de varios periodistas sobre si los directivos de LUMA le habían mentido.

Acto seguido, la contestación quedó en un tintero.

Pierluisi pasó a decir que “por esa razón es que me expresé y dije: ‘Hasta aquí llegué yo’. Quiero cambios y quiero cambios significativos en el plan de ejecución, quiero que sean puntuales. La bola está en la cancha de LUMA ahora. No van a contar con mi apoyo hasta que yo vea esos cambios”.

La reacción del gobernador presenta un cambio de posición. Anteriormente, no achacaba responsabilidad a LUMA Energy de manera directa a los constantes apagones que se han registrado. Aludía que él se encontraba fiscalizando el contrato que se tiene para que la empresa se haga cargo de la distribución y transmisión de energía. Del mismo modo, recordaba que el sistema eléctrico de la Isla era débil y enfatizaba que se había encaminado una reconstrucción con los fondos federales que llegaron tras el paso de los huracanes Irma y María.

PUBLICIDAD

En esta ocasión,sin embargo, a Pierluisi se le observó con firmeza hablando sobre LUMA Energy y las acciones que espera que se tomen para mejorar el servicio eléctrico.

“Tienen que expresarse cuanto antes. Porque ya les digo, han perdido mi apoyo y eso tiene consecuencias… Yo, como gobernador, digo que no van a contar con mi apoyo, a menos que se den esos cambios. Eso tiene consecuencias, así que mejor que se den los cambios”, fue el reto que le lanzó a LUMA.

¿Qué consecuencias podrán ocurrir si LUMA Energy no genera los cambios solicitados? ¿Una cancelación del contrato? A estas preguntas, tampoco hubo una respuesta precisa.

“Cuando yo como gobernador digo que no van a contar con mi apoyo, a menos que se den esos cambios, eso tiene consecuencias. Así que mejor que se den los cambios”, fue lo que respondió.

Según explicó el mandatario, el contrato de Luma Energy no puede cancelarse de la noche a la mañana, pues habría que pagarle más de lo que se le paga en la actualidad en lo que se escoge a un sustituto.

“Si aquí no tuviéramos a Luma, tendríamos que estar buscando a otra que la sustituya. Y, en lo que se sustituye, LUMA tendría que seguir ocupándose el sistema eléctrico y tendríamos que pagarle más de lo que le pagamos actualmente. Así que entiendan que esto no es cuestión de hablarle a las gradas y decir cancela, cancela, como si eso... Pues, suena bonito, pero yo tengo que velar porque no colapse el sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo tengo que velar porque se cumpla con una Ley de Transformación Energética y unos planes fiscales que aplican, que esto no es como que yo puedo mirar para el lado. Esa es la realidad de mi gestión”, precisó.

PUBLICIDAD

“Politiquería”

En cuanto a la manifestación citada para este próximo jueves a las 5:00 p.m., frente a La Fortaleza, y que principalmente es promovida por artistas como René Pérez, conocido como Residente, y Kany García para repudiar a la empresa Luma Energy, el primer ejecutivo señaló que “eso es politiquería”.

Se le cuestionó si manifestaciones como estas pudiesen llevar a una expresión del pueblo en contra de su gobernación, tal y como ocurrió con el exgobernador Ricardo Rosselló, que tuvo que renunciar a su cargo en medio de protestas masivas. A ello, respondió: “Entiendan. O sea, aquí gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades. Esta es una. Yo estoy siendo bien claro. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber. Yo sé que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico sabe que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con nuestro deber. Así que, eso no es cuestión de venir aquí a decir que, porque marcharon unos o los otros, que entonces uno abdica al deber. Eso no. Que nadie espere eso de mí, porque yo cumplo con mis responsabilidades”.