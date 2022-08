Río Grande. El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ratificó hoy su candidatura a la reelección en las elecciones generales de 2024 ante cientos de novoprogresistas que se congregaron en el cierre de la convención anual de la colectividad, que se extendió durante todo el fin de semana, en un hotel de la Ciudad del Yunque.

“Lo que yo digo lo hago, por eso estoy seguro de que vamos a retener la gobernación, vamos a retener la comisaría, vamos a lograr la mayoría de las alcaldías, vamos a retomar la Legislatura y le vamos a dar una pela al Partido Popular y a todos los que se dedican a criticar y no hacen nada”, expresó Pierluisi en su discurso de cierre en el Puerto Rico Ballroom del Regency Hyatt, abarrotado por novoprogresistas.

Pierluisi, quien ya había lanzado su candidatura a la reelección, hizo entrada al salón a las 11:22 de la mañana, al ritmo de la canción “Que Tire Pa’lante”, del artista del género urbano, Daddy Yankee, tema que dominó toda su participación en la actividad.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien se perfila como posible candidata a la gobernación, no asistió al cónclave novoprogresista. Se excusó previamente.

“Con el favor de Dios y de nuestro pueblo voy a estar haciendo obra y luchando por toda nuestra gente como su gobernador por seis años, cuatro meses y once días más”, sostuvo Pierluisi, quien por momentos con la música de fondo se movía al ritmo del reguetón.

En su discurso, arremetió contra la mayoría popular en el Senado, por no dar paso a algunos de los nombramientos que les ha sometido para su consentimiento.

“Porque aquellos que lo que hacen es amenazar en vez de trabajar y buscar el progreso de nuestra gente, aquellos que han privado al pueblo de secretarios capacitados, jueces competentes y buenos fiscales por pura politiquería y aquellos que lo que buscan es desestabilizar a Puerto Rico porque no consiguen el favor del pueblo en las urnas, que es donde cuenta, a todos esos yo les digo, que no me intimido, no me distraigo estoy enfocado en darle un buen gobierno a Puerto Rico, en hacer la obra que nuestro Puerto Rico necesita, en asegurar que tengan las oportunidades a las que aspiran y en lograr la igualdad que todos nos merecemos como ciudadanos americanos”, reclamó Pierluisi.

En la reunión se constituyó la Junta Estatal del PNP, con el directorio, delegados y militantes de la colectividad, que aprobaron tres resoluciones: una para apoyar el proyecto congresional de status (HR8393), otra para reafirmar la política pública para mejorar el sistema de salud y la tercera en apoyo el Instituto Electoral.