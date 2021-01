Tras indicar que el origen de la criminalidad es un asunto “complejo”, el gobernador Pedro Pierluisi Urritia indicó este martes que están creando, junto al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y otras dependencias municipales y federales, un “plan coordinado” para resolver la incidencia delictiva.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia surgen luego de que ayer un policía estatal y dos oficiales municipales fueran asesinados en medio de una persecución que se desarrolló en la avenida Baldorioty de Castro tras un “carjacking”.

“Si yo me dejo llevar por lo que ocurrió en las últimas 24 horas- que son diez asesinatos en 24 horas- lo primero que uno ve es que ocurrieron en muchísimos sitios en Puerto Rico. No es que vimos la criminalidad concentrada en un área en particular”, dijo tras ser vacunado contra el COVID-19 en el coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón.

“Tenemos que seguir monitoreando. El plan está en curso, que es coordinar toda esta respuesta al crimen y que el patrullaje se haga donde se tenga que hacer”, añadió acompañado por todo el componente del DSP.

Señaló que se unirán a componentes como el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) para unir recursos y combatir la criminalidad al destacar que esta incidencia se origina, entre otras cosas, en la desigualdad económica, la ausencia de educación y “condiciones de vida insostenibles”.

Asimismo, el mandatario indicó que se debe aumentar el número de efectivos del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) así como proveerles el equipo necesario para proteger a la ciudadanía y modernizar las herramientas de trabajo.

La Uniformada está compuesta por 11,463 agentes y se espera la llegada de 425 nuevos efectivos en los próximos meses, aseguró el comisionado designado del NPPR, Antonio López Figueroa, hace más de una semana. Precisó que incluirán en el borrador del presupuesto del próximo año fiscal la incorporación de otros 800 oficiales.

“(Hay) que cumplir con la Policía desde el punto de vista de su retiro digno porque todo el mundo aspira a un retiro digno y alguien que ha estado exponiendo su vida por 20 o 30 años quiere tener esa expectativa; hay que darle apoyo en esa área”, indicó Pierluisi Urrutia.

Un estatuto aprobado en 2013 redujo el retiro de los policías del 75% a un 30% del salario que reciben al momento de jubilarse.

Cuestionado por Primera Hora sobre cómo logrará que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe partidas económicas para atender estas necesidades, el mandatario reiteró que será él quien, desde este viernes, “se siente” con el ente fiscal.

“Yo voy a reclamar mi silla como gobernador en la JSF; voy a tener voz. No voy a tener voto, pero me voy a hacer sentir y hay áreas que ya he identificado… entre ellas es la justicia salarial para los servidores públicos”, manifestó. “Es muy difícil reclutar personal en el gobierno ahora mismo con las escalas salariales que tenemos”.

El salario base de un agente, tras ser certificado, es de $2,200 mensuales, mientras los cadetes ganan un sueldo de $1,818. El comisionado designado del NPPR anunció, hace más de una semana, el pago de horas extras que se han acumulado desde el inicio de la pandemia como consecuencia de una partida económica que fue identificada.

Sin embargo, ante la pregunta de este medio sobre si han hallado una fuente de repago permanente que le puedan presentar al ente fiscal para garantizar lo prometido a la Uniformada, reconoció que aunque el gobierno tiene liquidez no significa que sean unos recursos fijos.

En diciembre, la jueza del distrito federal Laura Taylor Swain suspendió un aumento salarial para los bomberos tras favorecer a la JSF en un caso interpuesto por el gobierno luego de que el ente fiscal asegurara que no se había identificado un origen de recursos estable.

“La JSF tiene el derecho de establecer la proyección de los recaudos y eso también hay que mirarlo porque hay que ver que sea una proyección real. (El Departamento de) Hacienda ha estado excediendo los estimados que la JSF hizo”, puntualizó. “Yo voy a velar porque ese estimado de recaudo sea justo y razonable”.

Más temprano, el mandatario decretó tres días de duelo en memoria del policía estatal Luis Marrero Díaz y los oficiales municipales de Carolina Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartangena y ordenó que las banderas de las oficinas gubernamentales ondeen a media asta.

Los agentes Luis Marrero, Luis Salamán y Eliezer Hernández fueron asesinados por un pistolero durante una persecución el 11 de enero de 2021, en Isla Verde.

“Les digo a todos los oficiales del NPPR y a las Policías municipales que cuenten conmigo siempre. Ahora, más que nunca vamos a asegurarnos de que tenemos un plan integral para combatir la criminalidad en todas sus fases”, expresó Pierluisi Urrutia.

Por otro lado, Pierluisi Urrutia sostuvo que “le están dando los últimos toques” a la orden ejecutiva contra la violencia de género que prometió que firmaría una vez asumiría el cargo de mandatario.