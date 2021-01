La búsqueda de consenso con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los otros partidos políticos será un elemento esencial del gobierno de Pedro Pierluisi, quien además apuesta a que su en su mandato finalmente se acelere la ejecución de la reconstrucción de Puerto Rico, ahora que se cuenta con los fondos para poder hacerlo.

No obstante, el gobernador advirtió velará porque no se recorten más las pensiones ni se limite más la capacidad operacional del gobierno, y porque la deuda que se finalmente se decida que pague Puerto Rico sea una que realmente se pueda pagar.

Pierluisi expuso esas ideas, y otras respecto al mandato que recién comienza en una entrevista en exclusiva con Primera Hora en la que, además, criticó en duros términos la “situación extremadamente desafortunada” del “acto de insurrección” que ocurrió en Washington el pasado miércoles cuando seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio federal causando caos y destrucción, y el hecho “totalmente inaceptable” de que el propio presidente los hubiera incitado.

“Una cosa es el derecho del pueblo a expresarse y otra cosa es actos de violencia, vandalismo, interrumpir un proceso esencial del gobierno. El derecho de expresión no llega a ese extremo, ni se puede permitir. Ahí estaba el Congreso de los Estados Unidos, descargando un deber ministerial bajo la Constitución de Estados Unidos. Posiblemente es uno de los actos ministeriales más importantes del gobierno. Y es claramente desafortunado que miles de personas trataron de que ese proceso no se llevara a cabo”, comentó Pierluisi.

“De igual manera, es totalmente inaceptable que un presidente en funciones incitara a la gente a que hicieran eso. Eso dejó muchísimo que desear, y es imperdonable”, agregó. “Yo espero que esto no vuelva a ocurrir y que la toma de posesión del presidente electo (Joe) Biden ocurra sin mayor contratiempo. Esperemos que se tomen las medidas de seguridad que sean necesarias, y que no vuelva a ocurrir que el presidente saliente, o cualquier otro líder en la nación americana, incite o propicie de cualquier manera que haya una revuelta como esta que vimos. Porque esto fue un acto de insurrección, una revuelta mayor en la nación que todos miran como la nación más desarrollada y más democrática del mundo. Fue terrible”, comentó el gobernador.

Ya entrando al tema de la JSF, el gobernador dijo que “le he hecho saber a algunos de los miembros de la Junta que quiero tener comunicación directa con los miembros de la Junta, que quiero participar en las reuniones de la Junta, y que, de igual manera, voy a tener comunicación y reuniones con la directora ejecutiva de la Junta y su personal, siempre que sea necesario”.

“Saben que voy a ser proactivo, y que voy a tener a AAFAF apoyándome, pero que yo me voy a sentar a la mesa con los miembros de la Junta para reclamar lo que yo entienda que tenga que reclamar por el bien de nuestro pueblo”, aseguró Pierluisi.

El gobernador adelantó que “una de las áreas en las que yo voy a reclamar un cambio de postura en la Junta es la paga y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos. Porque desde finales de los años 90 la gran mayoría de los servidores públicos no han recibido un alza salarial, y lo que han visto son recortes, retiros incentivados, que han causado que entonces la misma cantidad de trabajo la tienen que llevar a cabo decenas de miles menos de servidores públicos que están laborando para el gobierno. Creo que hay que cambiar la conversación ya. Ya el ajuste se hizo. Ahora lo que hay que hacer es asegurarnos de que los servidores públicos están debidamente compensados”.

A manera de ejemplo puso el caso de la necesidad de contratar contables para el Departamento de Hacienda, “pero cómo vas a conseguir contables si lo que le estás ofreciendo pagarles es $1,500 al mes”, cuando en sector privado le ofrecen una paga “sustancialmente mayor”. Agregó que lo mismo se repetía en otros puestos como los examinadores de bancos, trabajadores sociales “que tanto necesitamos ahora mismo con tanto maltrato que hay de niños, envejecientes, mujeres, entre otras poblaciones vulnerables”.

“Ahora mismo el problema que tiene el gobierno es que se nos dificulta demasiado reclutar el personal que se necesita. Y ya se retiró tanto personal, que no en valde falla la ejecución. No en valde la gente se queja que no se atienden sus querellas. ¿Cuántos inspectores tenemos del DACO? ¿Cuántos inspectores tenemos para el proceso de permisos? ¿Y qué se le paga? Unas cantidades irrisorias cuando lo comparas con lo que pueden ganar en el sector privado”, sostuvo.

Reconoció que no hay dudas que “el gobierno se excedió en el gasto” al punto que acabó en la quiebra, y admitió que “la Junta ha propiciado una gran corrección, un gran ajuste en el gasto”, pero insistió en que “ya ha llegado al punto que estos recortes tienen que parar, porque se está afectando la eficiencia del gobierno. Porque la economía no va a crecer. El sector privado no va a poder crecer y ser efectivo si el gobierno está inoperante y no cumple su misión”.

El gobernador agregó que estará participando de las reuniones que sostiene la JSF cada viernes, ya sea de manera presencial o a través de algún medio electrónico.

“Quiero dar mi parecer. Hay una silla en esa Junta para el gobernador. Y no le darán voto al gobernador, pero la silla está. Y yo estoy acostumbrado a tener voz y no voto, porque fui comisionado residente (en Washington) por ocho años, y me hice sentir. Pues lo mismo quiero hacer ahora. No me dan voto, pero escúchenme por lo menos”, insistió, agregando que está optimista en que será escuchado.

Destacó además que le ha expresado ya a la Junta “que lo que voy a estar velando en este proceso de restructuración de deuda que la deuda restructurada sea sostenible, que yo esté convencido, en mi consciencia, de que la podemos pagar. Porque lo que no quiero es que Puerto Rico vuelva a pasar por un proceso de quiebra como este, que es tan vergonzoso, que ha sido tan duro”.

El gobernador recalcó también que “hay un área en la que voy a plantar bandera y puede ser que no tenga eco en algunos miembros de la Junta. Es el área de las pensiones. Pienso que ya la inmensa mayoría de los pensionados en Puerto Rico, presentes y futuros, han visto un cambio sustancial en sus pensiones. Porque aquí se reformó el sistema principal de pensiones públicas en el año 2013. Y mi posición en cuanto a las pensiones es que ya se impactó a esa clase, esos acreedores ya fueron impactados, y no se debe impactar nuevamente. Y no le conviene a la economía de Puerto Rico que así sea. Es un sector vulnerable, la gran mayoría de las pensiones en Puerto Rico no son holgadas”.

En cuanto a la relación política con los Estados Unidos, Pierluisi celebró que el Partido Demócrata, que ya era mayoría en la Cámara de Representantes, lograra consolidar el control de la Legislatura al ganar las dos bancas al Senado del estado de Georgia que se disputaron en segunda vuelta. Anticipó que espera que en esta próxima sesión legislativa en la Cámara “se apruebe legislación para convertir tanto a Puerto Rico como al Distrito de Columbia en estados”, aunque admitió que en el Senado podría ser más complicado porque se necesitarían votos de republicanos.

Aseguró que, “por regla general”, los legisladores demócratas “son más proactivos ayudando a las poblaciones vulnerables, a los menos afortunados, asegurándose que tenemos un sistema de salud que funciona, que no le falte la nutrición a nadie, velando porque se le dé trato justo. En todas esas áreas Puerto Rico se beneficia con un liderato demócrata en el Congreso”.

Sostuvo que el Partido Demócrata “siempre ha favorecido los derechos civiles, y eso le conviene a todos los que queremos igualdad como ciudadanos americanos. Esta lucha por la igualdad resuena más, sé que resuena más, en las filas demócratas”.

Por otro lado, en lo que respecta a la Legislatura local, que ahora incluye a cuatro partidos además del suyo, admitió que cuán buena pueda ser la relación “va a depender en gran medida de mi propia aptitud, de mi propia apertura al diálogo, a la conciliación”.

“Estoy en la mejor disposición de trabajar con todos. Es más, estoy enfocado, como se vio en mi mensaje de toma de posesión, en concentrarme en las causas que nos unen. Hice un gran esfuerzo de identificarlas todas, o la gran mayoría de ellas en mi mensaje de toma de posesión. Por ejemplo, todos queremos combatir la pobreza, todos queremos un mejor sistema de salud, todos queremos combatir la criminalidad y la corrupción, todos queremos un mejor sistema de educación en Puerto Rico. Vamos a enfocarnos en esas causas. Y en este asunto del estatus, pues vamos a respetar nuestras diferencias y evitar que eso cause que no podamos trabajar juntos en lo demás. Esa va a ser mi actitud”.

Anticipó que se reunirá semanalmente con el liderato legislativo, y que le gustaría ir personalmente por lo menos una vez al mes a la Legislatura para esa reunión.

De hecho, en ese espíritu de cooperación, afirmó que tiene el compromiso de cuando tenga los candidatos para las vacantes de juez en el Tribunal Supremo y la contraloría, le dejaría saber a los líderes de Cámara y Senado para saber si contaban con su aprobación.

Asimismo, al comentar sobre la decisión de excluir a varios partidos de la Comisión Estatal de Elecciones, sostuvo que considera “que todos los partidos debidamente inscritos tengan participación en los procesos electorales… y voy a tener la debida apertura si me someten posibles enmiendas al código electoral, y si una de las enmiendas tiene que ver con darle participación justa y razonable a los partidos minoritarios, la voy a acoger. Que cuenten, que lo que quiero es ser justo en la toma de decisiones como gobernador, y eso va a incluir el debido respeto a los nuevos partidos y los partidos de minoría”.

El gobernador también habló de las obras de reconstrucción, cuya ejecución se ha dilatado por diversos factores, y manifestó que se siente “igual de frustrado” que la gente.

“Por eso he dicho que mi prioridad, por no decir obsesión, que este sea el cuatrienio de la obra, que al final de este cuatrienio se vea la obra con el uso de todos esos fondos federales que tenemos disponibles. Obra en áreas tan importantes como vivienda digna para nuestro pueblo, para los damnificados de todos estos siniestros, huracanes, terremotos; obra como escuelas seguras para nuestros niños y maestros; obra como mejores carreteras y mejores sistemas de luz y agua por todo Puerto Rico”, comentó el gobernador.

Adelantó que ha estos efectos, en las próximas horas firmaría una orden ejecutiva para crear el Concilio de la Reconstrucción, que estará presidido por el secretario de la gobernación, el ingeniero Larry Seilhamer, y en el que participarán todos los jefes de agencias que tienen que ver con la reconstrucción.

“Le estoy dando la encomienda a Larry de supervisar y coordinar esos trabajos porque Seilhamer es un ingeniero reconocido y en esa área tiene gran peritaje. Sé que va a ser un ente facilitador y por eso le voy a dar esa responsabilidad”, aseguró.

Aclaró que Seilhamer también tendrá “encomiendas particulares” para atender en tres áreas que ha identificado como prioritarias. Además de la reconstrucción, tendrá a su cargo el tema energético y el del cambio climático.

“Cuando se habla de zonas costeras, en gran medida estamos hablando de cambio climático. Es asegurarnos de que protegemos nuestras costas, que nutrimos nuestras costas, que evitamos desarrollos que afecten nuestras costas y que cualquier desarrollo que llevamos a cabo en Puerto Rico sea resiliente y pueda resistir eventos como tsunamis, crecimiento del mar, inundaciones entre otras cosas. Son temas importantes, que voy a abordar y quiero reforzar con el recurso del secretario de Estado”, comentó.

Agregó que parte de toda esa evaluación y reconstrucción resiliente incluye la reparación y reconstrucción de escuelas, y a esos efectos ya dispuso que le entreguen el inventario de todas las escuelas, las que están disponibles y aquellas con el problema estructural conocido como columna corta. “Tenemos los fondos, que es lo ideal. Aquí no es un problema de fondos, es de ejecución. Tenemos que ejecutar y por eso voy a utilizar todos los recursos que tengo disponibles”.

En cuanto a la pandemia del COVID-19 y las estrategias para combatirlo, así como la realidad post pandemia, el gobernador subrayó que “la meta inmediata es vacunar a gran parte de nuestra población en todos los rincones de Puerto Rico. Cuando logremos esa vacunación, y estamos bien enfocados en eso, vamos a tener lo que se le llama la inmunidad de rebaño, y entonces estamos colectivamente protegidos. A base de la información que me llega, es razonable pensar que logremos esa inmunidad colectiva para finales de este verano”.

“Dentro de esa meta (de vacunación masiva), yo tengo la meta personal de que se puedan abrir los planteles escolares, gradual y parcialmente, pero se pueda comenzar a abrir esos planteles ya desde principios de marzo. Por eso estoy enfatizando que se vacunen los maestros y el personal que labora en las escuelas, cosa que por lo menos ese sector de la población esté atendido y no pueda causar el que sigamos sin educación presencial. Porque tiene que haber educación presencial, es indispensable para el desarrollo de nuestros niños”, comentó.

“Se habla de nueva normalidad. Pues nueva normalidad es que las escuelas estén funcionando. Nueva normalidad es que muchos vamos a poder trabajar de forma remota, va a haber educación remota, pero tenemos que estar todos operando. Estas restricciones en la conducta humana, de a dónde tú vas y a qué hora, yo espero que en la nueva normalidad no existan. Yo lo miro como una cuestión de libertad, libertades protegidas por nuestra constitución. En situaciones de extrema emergencia las puedes coartar, ¿pero en una nueva normalidad? No señor. Que todos podamos disfrutar de nuestros recursos naturales, nuestros parques, nuestras playas, libremente, en el horario que sea”.

No obstante, advirtió que, probablemente, por gran parte de este año tendríamos que seguir usando las mascarillas, el distanciamiento social, los desinfectantes y otras medidas sanitarias recomendadas para combatir el virus.

Hablando de la necesidad de disfrute de la gente, el gobernador comentó que “tan pronto pueda, porque estoy respondiendo a evidencia científica y reclamos legítimos de diferentes sectores, me gustaría que los teatros puedan abrir hasta cierto porcentaje razonable de ocupación o capacidad, y posiblemente eso sea un próximo paso cuando tenga que hacer ajustes a la orden ejecutiva”. Al momento, la orden ejecutiva vigente exige que se pida una dispensa al Departamento de Estado para poder celebrar una obra teatral o espectáculo.

Pierluisi abordó además el futuro de la estación de televisión pública WIPR, y sostuvo que “reconozco que ha sido un instrumento muy útil para la educación de nuestros niños y jóvenes. Yo mismo recomendé que se utilizaran los canales de WIPR y se han estado utilizando. También, estoy convencido de que tiene que haber un canal o canales de televisión de servicio público disponibles en Puerto Rico”.

“Hasta el momento, no ha surgido ninguna propuesta que sea justa, razonable, aceptable, para que una entidad privada, pudiendo ser sin fines de lucro idealmente, pueda ocuparse de lo que hace WIPR. Hasta tanto y en cuanto no tengamos una alternativa que sea razonable para dar ese servicio público por vía de unos canales de televisión, yo voy a seguir apoyando a WIPR como está, como un canal de televisión público, como una entidad de gobierno. Obviamente, sé que la Junta (de Supervisión Fiscal) quiere que eso se privatice. Pero eso no puede ocurrir así de un día para otro. Y tiene que ser que quién sea que se va a ocupar de dar ese servicio público va a estar debidamente fiscalizado, tiene los recursos necesarios para hacerlo de forma permanente, no de venir aquí de un día para otro y dejarnos desprovistos”, sostuvo.

De hecho, el gobernador insistió que “la cultura es importantísima. Tanto la cultura, como la recreación y el deporte, son claves para la calidad de vida Puerto Rico. Y también para el turismo. Nuestra cultura es nuestro patrimonio, es un gran activo que tenemos, para atraer turismo, para atraer nueva población, para mantener la autoestima de nuestro pueblo en alto. Y lo mismo ocurre con la recreación y los deportes, son clave”.

En esa nota, dijo que “apoyo en principio” la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 en Mayagüez, pero tienen que montar el caso ante la JSF, desde el punto de vista económico. Recordó que en el 2010 se celebraron allí y “mejoraron la actividad económica y las facilidades en el oeste”, y evaluó que “ahora costarían mucho menos” porque ya están construidas las instalaciones. “Pudieran traer otra vez una cantidad significativa de turismo, además de proyectar a Puerto Rico como un gran activo en el Caribe y en Centroamérica, y eso es positivo para nosotros”.

Por último, comentó que todavía hay muchos jefes de agencias que continúan laborando en sus puestos, “bajo evaluación”.

“Cuando yo decida que permanezcan o deseo sustituirlos o cambiarlos, lo voy a expresar. No descarto cambios, pero por otro lado no quiero interrumpir las funciones del gobierno, y quiero asegurarme que el gobierno sigue cumpliendo su misión. O sea que va a haber continuidad en muchas áreas. Si yo veo que el funcionario está haciendo el trabajo, no tengo por qué cambiarlo. No es cambiar por cambiar”, afirmó.