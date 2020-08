El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, (PNP), Pedro Pierluisi apostó hoy a una gran cantidad de participación electoral en la segunda jornada de las primarias en la Isla en la que aseguró será el ganador.

“Todavía no ha acabado el día, pero estoy dispuesto a apostar que hoy va a salir más gente a votar. ¿El por qué? Por todo lo que sucedió el pasado domingo. Hubo gente molesta y otros que vieron lo que sucedió, estoy seguro que eso fue motivo de aliento para que expresarse y pienso que va haber mayor participación en el día de hoy”, indicó Pierluisi sobre la movilización que corresponde al PNP que cuenta con 110 precintos en total para las primarias.

PUBLICIDAD

El precandidato está totalmente confiado de prevalecer esta tarde en la contienda electoral contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ya que dijo contar con el respaldo de toda la base del partido desde los municipios hasta la Legislatura. Es por ello que ante la pregunta sobre ¿qué haría en caso de resultar ganador?, validó su respuesta con “eso no va a ocurrir”.

Pierluisi confesó que contrario a la primaria que enfrentó en el 2016 contra Ricardo Rosselló, el mismo día de las primarias sentía que iba a perder, mientras que en esta ocasión está seguro de su victoria.

El precandidato a la gobernación por el PNP puntualizó que de convertirse en el presidente del PNP haría cambios sustanciales en la estructura electoral de partido para evitar el caos del pasado domingo en el que no se culminó el proceso de votación ante las fallas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al no enviar las papeletas a tiempo. Su primer cambio sería dirigido a nombrar un nuevo comisionado electoral del PNP, que en la actualidad ocupa María Dolores “Lolin” Santiago.

“Definitivamente que voy hacer cambios. Es obvio que no funcionó que no fluyo la cosa como Dios manda el pasado domingo. Se afectó la imagen de Puerto Rico. Eso no puede volver a ocurrir. Sé que siempre van a ver excepciones. Tan pronto asuma la presidencia voy a tomar cartas en el asunto. Hay cosas que puedo controlar y otras no. Ahora no estoy en posición de hacer cambios. Como presidente del partido, la persona que sea comisionado electoral es de la confianza del presidente”, afirmó Pierluisi en entrevista con este medio desde la redacción.

PUBLICIDAD

Pierluisi reiteró que “hay que poner la casa en orden” y que se debe investigar todo lo sucedido en la CEE durante el primer día de la primaria donde hubo un retraso en el despacho y acareo de los maletines.

El precandidato sostuvo que nadie va a poder impugnar el resultado de las primarias y anticipó que tras las primeras del cierre de los colegios se conocerá el favor de los electores. “Nuestro sistema con todo y contratiempos es un sistema bueno con el escrutinio electrónico y vamos a saber los resultados temprano”, declaró.

Sobre si trabajaría con el actual presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, de este salir electo, indicó que “mi compromiso con el partido es trabajar con todo el que salga airoso sin excepciones, ya que soy de equipo”.