El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convocó hoy a todos los senadores y representantes a una Sesión Extraordinaria que comenzará el próximo lunes 6 de diciembre para atender seis medidas puntuales y medulares. Entre estas, el proyecto de Administración que crearía la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar” y el que enmienda varias leyes vigentes para permitir que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones.

También, se incluyó un proyecto legislativo que clarifica los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Como he indicado anteriormente, en las Sesiones Extraordinarias se deben atender asuntos puntuales y medulares que no deben esperar más tiempo. En el caso de la medida que crea la “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar”, de no aprobarse la misma, se perderían millones en fondos federales necesarios para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez. Convoqué a todos los legisladores para que den paso a proyectos sumamente importantes que inciden directamente en la vida y entorno social de nuestros menores de edad y pensionados del Gobierno, entre otros sectores de la sociedad. Exhorto a la Asamblea Legislativa a atender con sentido de urgencia las medidas presentadas en esta Sesión Extraordinaria por el bien de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

Con la aprobación del proyecto de Administración 28 (Proyecto de la Cámara 911) que establecería la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar” se garantiza el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la ley del Seguro Social, según enmendada por la ley federal Family First Prevention Services. Es una exigencia de la ley federal que la legislación estatal sea consistente con las disposiciones federales.

Se desprende del proyecto que durante el 2019 en Puerto Rico se recibieron 17,474 (30.5 por ciento) referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9 por ciento) fueron fundamentados. Ante esto, y según investigaciones esbozadas en la Exposición de Motivos de que un entorno familiar estable y seguro es importante para la salud y bienestar de los niños, es que se propone, entre otras cosas, que el enfoque, como primera alternativa, sea la prevención del maltrato y negligencia, y la preservación de la unidad familiar por medio de una intervención temprana. Todo esto, siempre y cuando sea un ambiente seguro para los menores de edad. Al mismo tiempo, en el proyecto se establecen penalidades a todo padre, madre, persona responsable del menor o cualquier otra persona que por acción incurra en actos o conducta constitutiva de delito

De hecho, otra medida incluida en la convocatoria es el proyecto de Administración 51 (Proyecto del Senado 654) que enmienda el Código Civil que entró en vigor hace un año. El proyecto senatorial, que también incluye a las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación, establece con claridad cuál es la norma de suspensión de la prescripción en cuanto a la minoridad de una persona, y mientras dure un estado de incapacidad declarado siguiendo el debido proceso en los tribunales.

En temas de los pensionados, Pierluisi incluyó el proyecto de Administración 1 (Proyecto de la Cámara 533) para proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados por retiro, por edad o por años de servicio, retirados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada para que puedan regresar a laborar en un empleo regular parcial que en tiempo y retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo. También, en un empleo en el cual perciba retribución no mayor de la mitad que le correspondería al mismo empleo si fuera jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público.

“Al igual que todas las piezas legislativas sometidas, espero con ansias este proyecto de Administración porque todo servidor público retirado que desee aportar nuevamente a Puerto Rico lo puede hacer sin que se menoscabe su pensión, esto nos ayudará a reclutar personal capacitado para los sectores de educación, familia, seguridad, entre otros”, argumentó Pierluisi quien ha defendido a los pensionados ante las determinaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).

Otra pieza legislativa que deberá ser evaluada en la Sesión Extraordinaria es el Proyecto del Senado 45 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” de 2017 que expande los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del NMEAD, puesto que ocupa interinamente el rescatista Nino Correa.

Según propuesto, la persona que ocupe dicho puesto deberá tener conocimiento y destrezas en administración y evidenciará haber obtenido, como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria acreditada o contar con vasto conocimiento en la materia acreditando al menos seis años de experiencia y destrezas en las áreas que maneja el Negociado, así como en manejo de emergencias y administración de desastres.

De otra parte, y para subsanar deficiencias legales de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” en torno a los vehículos todo terreno, “off road’”, de baja velocidad, incluyendo ahora los Polaris/Can- Am, se insertó en la convocatoria a la Sesión Extraordinaria el proyecto de Administración 11 (Proyecto del Senado 255) que adopta una nueva definición de este tipo de vehículos. Están exceptuados los vehículos que estén registrados y se les haya concedido un permiso y tablilla autorizándolos a transitar por las vías públicas-autopistas-caminos y carreteras pavimentadas. De igual forma, sucede con los vehículos que pertenecen al gobierno federal y estatal autorizados bajo las condiciones establecidas.

Por último, el gobernador, a través de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto 1107 que realiza enmiendas técnicas a la “Ley Ashanti” para aclarar que el estatuto aplica a personas de 18 años o más.

El gobernador tiene el poder de convocar a la Asamblea Legislativa a Sesión Extraordinaria por disposición constitucional en la que se atenderán exclusivamente las piezas legislativas solicitadas por la Rama Ejecutiva.