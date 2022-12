La falta de descanso y “los añitos”, según contó, ya comienzan a pasarle factura al gobernador Pedro Pierluisi.

¿Cómo los combate? Nadando. Y, aunque no prevé ningún arreglito estético ni Botox, no descarta que en algún día le dé por un cambio estético, según aceptó en una amena entrevista con Primera Hora, en que el gobernador se río tanto que terminó con los ojos achinados.

Afloraba un ambiente serio. Fue en un despacho de La Fortaleza, lleno de libros, sin decoración navideña, pero con una deslumbrante vista al mar, la habitación que usó el primer ejecutivo para conversar sobre aciertos, desaciertos y el futuro que le vislumbra a Puerto Rico bajo su mando. Entre tema y tema, se colaron preguntas que afloraron una personalidad chispeante, un abuelo alcahuete y hasta la revelación a que de niño siempre era el “personaje” de la familia.

PUBLICIDAD

Relacionadas Enamorado el gobernador Pedro Pierluisi

Según afirmó Pierluisi, de 63 años, “a mí me gusta mucho lo que hago” como gobernador.

Comentó que hizo varios intentos para llegar al puesto y “no lo logré”. El primero fue para las elecciones del 2016, cuando enfrentó en primarias a Ricardo Rosselló. Luego, ocupó el cargo por cinco días, a principios de agosto de 2019, tras la renuncia del exgobernante en medio de protestas masivas. Salió de la posición por una orden del Tribunal Supremo que dejó a Wanda Vázquez Garced en el puesto.

¿Guarda algún resentimiento de todo lo que pasó en esos cinco días que fue gobernador?, se le cuestionó.

“No, eso es parte de mi vida, es parte de la historia. Pero el pueblo me eligió. O sea, que eso quedó atrás. Yo, lo que hice, lo hice con la mejor de las intenciones. El exgobernador me pidió que tomara el mando de las riendas del gobierno y lo hice y pasó lo que pasó. Pero yo soy persona de siempre mirar hacia adelante. Son experiencias de vida que tengo y uno aprende de ellas. Pero, por otro lado, yo no me atasco. Si hay algo que me define es que todo el tiempo estoy en movimiento. Vida es movimiento. Cuando uno deja de moverse, deja de pensar en el futuro, en el próximo paso es que se distrae y yo estoy totalmente enfocado en lograr lo mejor”, respondió.

Ahora, a dos años en la gobernación, Pierluisi aseguró estar a gusto con el cargo. Por ello, no se arrepiente de los tropiezos que le ayudaron a alcanzar la gobernación en las elecciones del 2020.

PUBLICIDAD

“Me siento bien agradecido de Dios y del pueblo que me dieron la oportunidad de gobernar a Puerto Rico y ese agradecimiento no me lo quita nadie. Claro, este trabajo conlleva un gran sacrificio. O sea, no paso el tiempo que quisiera con mis seres queridos. Estoy hablando principalmente, por ejemplo, de mis nietos. Yo quisiera poder compartir más con mis nietos de lo que comparto ahora y es porque mi trabajo es un trabajo 24/7. O sea, yo obviamente tengo unas horas de descanso, pero cuando estoy desconectado será cuando estoy durmiendo y, cuidado, porque puede ser que tenga un sueño relacionado”, contó.

Cuando tiene oportunidad de encontrarse con sus nietos, es de los abuelos que se tiran al piso.

“Yo puedo ser juguetón y puedo actuar a veces que como un niño con los niños... Hay veces que puedo hacer el papel del ridículo, pero causándole gracia a mis seres queridos. De jovencito era como un personaje, así que yo creo que ahora que tengo mis añitos, nuevamente, pues, eso vuelve. Ja, ja (ríe)”, comentó.

¿Qué tipo de personaje era Pierluisi de pequeño? Pues, aludió a que siempre tenía muchas ocurrencias.

“Decían que hablaba hasta por los codos, JA, y opinaba de todo. Pues, todavía yo creo que sigue siendo el caso”, aceptó riendo.

En cuanto a un posible desvelo, Pierluisi alegó que son mínimas las cosas que le quitan el sueño.

“Duermo bien. Obviamente, el trabajo que tengo es intenso. Es un trabajo duro. Yo le pido a Dios todos los días fortaleza y sabiduría para llevarlo a cabo. Si acaso lo que quiero es eliminar burocracia, acelerar la reconstrucción. Así que eso. Y sí, en un momento dado me he molestado o incomodado, casi siempre tiene que ver con eso. Si hay algo que yo quisiera que se haga, por decir en un mes y se tarda dos meses por la razón que sea, pues, eso para mí es negativo. Yo estoy todo el tiempo empujando, empujando la rueda para que sigamos progresando”, manifestó.

PUBLICIDAD

Sus pasatiempos

Por otro lado, previo a la gobernación, Pierluisi se mantenía activo corriendo. De hecho, como parte de la campaña a la gobernación del 2020 realizó varios eventos de corredores y hasta ofreció varias entrevistas con Primera Hora en este ambiente.

Últimamente, al gobernador se le ve con unas libritas de más a lo que se le estaba acostumbrado a ver. Por ello, al revelar que casi no le da el tiempo para compartir en familia, se le preguntó qué ha pasado con esta faceta deportiva.

“Yo sigo haciendo ejercicio. Ahora, llevo unos meses nadando, estoy haciendo eso porque me conviene para mis extremidades. Ya yo tengo mis añitos y la natación es buena. Es buena para todo, para la rodilla, para la espalda, para el cuello. Y así que me ha dado por nadar. Llevo varios meses haciéndolo y me encanta. Eso es algo nuevo. Pero, sí he seguido ese hábito de hacer ejercicio tempranito de la mañana”, explicó, al indicar que tiene un entrenador y alquila una piscina para nadar en las mañanas.

En medio de su comentario sobre los añitos que ya le han caído, Pierluisi respondió en negativa a la posibilidad de hacerse algún cambio estético para rejuvenecerse. Dejó, sin embargo, la puerta abierta para un futuro.

“Yo parece que tengo buenos genes, porque mi papá todavía está vivito y coleando. Mi padre tiene 96 años, mi madre tiene 92 y yo, bueno, siempre he aparentado tener menor edad de la que tengo, así que no necesito nada de esas cosas hasta el día de hoy. No descarto que algún día me dé por eso, pero hasta el día de hoy, no, ese no es el caso”, dijo.

PUBLICIDAD

De su padre, Jorge Pierluisi Díaz, el primer ejecutivo destacó que fue quien lo motivó a entrar al servicio público. De hecho, el exsecretario de la Vivienda todavía le da consejos y es su ejemplo de vida. De su madre, Doris Urrutia, señaló que tiene una relación más emocional.

“Mi madre lo que me dio fue mucho, mucho apoyo emocional, espiritual. Mi madre me tocó y todavía me toca el corazón”, aceptó.

En términos personales, la mejor noticia que le dejó el 2022 fue que en febrero próximo será abuelo de su sexto nieto, que será una niña. Contó que todos sus hijos ahora tendrán parejitas de niños y niñas.

“Todo es una bendición”, comentó.

Y para cerrar el año, Pierluisi aceptó que disfruta de la parranda, bailar y compartir en familia.

“Siempre dicen que bailo malo, pero yo lo sé”, admitió. “Fui al concierto de Wisin y Yandel y me lo gocé. Me agarraron por ahí bailando y salió las redes. Me vacilaron. A mí eso me causa gracia. Yo me lo gocé allí como cualquier otro”.

Para estas festividades, el gobernador adelantó que pasará unos días con sus nietos, pues desea verlos abrir los regalos de Navidad.