“No tengo tiempo para distracciones”.

Así lo aseguró el gobernador Pedro Pierluisi, al estipitular que sería una “distracción” contestar a las constantes insinuaciones de la comisionada residente, Jenniffer González, de que lo podría retar por el cargo de la gobernación en las próximas primarias del Partido Nuevo Progresista para las elecciones del 2024.

En un tono en el que se le percibió su malestar, el mandatario sentenció a la prensa que cuando llegue el tiempo pertinente, presentará su candidatura a la reelección.

“Yo no le temo a nadie en particular. Yo voy de frente, voy a esa reelección a base de mi hoja de trabajo, no a base de habladurías”, dijo, tras participar del Congreso de Vivienda de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, en el Centro de Convenciones de Miramar.

Asimismo, el funcionario señaló que no contestaría una pregunta sobre si le teme a una primaria o no dentro de la Palma.

“Esas son distracciones. O sea, yo estoy enfocado en mi trabajo. Ya todos saben que yo voy a radicar mi candidatura cuando sea el momento de hacerlo, que es cuando se abre el proceso de candidatura. No tengo tiempo para distracciones, eso. Pero en lo más mínimo no voy ni a contestar porque es que realmente es distraerme. Yo estoy enfocado en brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio de excelencia que se merece. Estoy enfocado en que la economía de Puerto Rico siga como va. Estoy enfocado en que la reconstrucción se esté dando como se está dando, a plena capacidad. Básicamente la industria, la construcción está a plena capacidad. En esto que yo estoy enfocado. En su momento seguro que voy a presentar esa candidatura y ya veremos quiénes serán los demás candidatos y candidatas”, sostuvo.