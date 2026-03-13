Ante las proyecciones de mayor tráfico de pasajeros durante el fin de semana, Aerostar Puerto Rico volvió a retomar este viernes su llamado a los viajeros que tengan vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a llegar, al menos, tres horas antes de la salida de su vuelo.

Es que, ante el cierre federal, los procesos de registro, entrega de equipaje y el paso por la inspección de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) han ocasionado largas filas.

Según precisó la empresa que administra el aeropuerto, estas filas responden a que el cierre del gobierno federal ha provocado que muchos empleados de TSA laboren sin recibir su salario y algunas ausencias.

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“Ante las proyecciones de mayor movimiento de pasajeros durante el fin de semana, exhortamos a los viajeros a planificar su llegada al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación. Esta recomendación toma en consideración que la mayoría de las aerolíneas comienzan a operar sus mostradores aproximadamente tres horas antes de la salida del vuelo, por lo que los pasajeros que necesiten facturar equipaje o requieran asistencia de su aerolínea contarán con el tiempo necesario para completar ese proceso y luego pasar por la inspección de seguridad”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

Para contribuir a agilizar el proceso de inspección, el presidente de Aerostar también recomendó a los pasajeros tramitar su boleto de abordaje antes de llegar al aeropuerto, impreso o en formato digital, y mantener a la mano su pasaporte o identificación Real ID mientras realiza la fila de seguridad.

Hernández exhortó, además, a los viajeros a mostrar comprensión y colaboración con los agentes de la TSA que continúan trabajando a pesar de la situación que enfrentan.

“Sabemos que los momentos en que las filas son más extensas pueden generar incomodidad o preocupación entre los pasajeros. Sin embargo, también es importante reconocer que los agentes de TSA continúan cumpliendo con su deber aun cuando atraviesan una situación compleja al no estar recibiendo su salario. Exhortamos a los viajeros a colaborar con ellos y a mostrar empatía hacia estos servidores públicos que, a pesar de los retos económicos que enfrentan, siguen aportando su tiempo y compromiso para garantizar la seguridad de todos”, indicó Hernández.

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Por su parte, Nelman Nevárez, director de operaciones de Aerostar, explicó que la duración de las filas de inspección puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, entre ellos la cantidad de agentes de TSA disponibles en un turno determinado, el número de vuelos programados en ese periodo de tiempo y la capacidad de las aeronaves, entre otros elementos operacionales.

A esto se suman otros factores inherentes a una operación de seguridad aeroportuaria, como la atención de alertas de seguridad que pudieran requerir protocolos adicionales y, por consiguiente, incidir en el tiempo de espera de los pasajeros.

“Aerostar mantiene personal en el área para colaborar y orientar a los pasajeros dentro de lo que está a nuestro alcance. No obstante, es importante recordar que los procesos de inspección de seguridad son funciones estrictamente federales bajo la responsabilidad de TSA”, puntualizó Nevarez.

Los ejecutivos de Aerostar señalaron que, mientras continúe el cierre del gobierno federal, los tiempos de espera en las filas de inspección podrían experimentar variaciones en determinados periodos del día, por lo que reiteraron el llamado a los pasajeros a planificar con tiempo su llegada al aeropuerto, seguir las guías de seguridad de la TSA y colaborar con los agentes.