Personas con impedimentos confrontaron algunas limitaciones hoy, sábado, en los colegios para elegir al alcalde de Guaynabo, señaló el coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos (PAVA, por sus siglas en inglés), Gabriel Esterrich Lombay.

El funcionario señaló que en la Academia Gersh se usó la zona derecha de los salones 102, 103, 104, donde había escalones de dos pulgadas y sin rampa para las personas con impedimentos.

Mientras, en el Colegio San Pedro Mártir, aunque había espacios disponibles en la parte posterior, no había un rótulo que informara de estacionamiento adecuado, aunque sí hubo funcionarios para atender las personas con sillas de ruedas. Además, usaron salones en el segundo piso, a pesar de existir salones en el primero.

“La rampa al segundo piso es accesible, aunque larga”, comentó.

Por su parte, en el Colegio Adianez hubo problemas de accesibilidad en la entrada de la cancha, ya que había un pequeño escalón.

“En el salón número 10, la rampa también tiene problemas, por lo que exhortamos en este, y en todos los casos, que se considere la importancia de proveer accesibilidad a todos los ciudadanos”, resaltó Esterrich Lombay.

Entretanto, en la Escuela Santa Rosa III el proceso fue accesible y, aunque no hubo estacionamiento para el público, “la Policía colaboró efectivamente”.

A diferencia, el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales era accesible, pues se usó la cancha, “aunque hubo problemas con los estacionamientos para personas con impedimentos, pues estaban pobremente marcados y la rampa no es la más adecuada”.

“En cumplimiento con el Help America Vote Act y la Americans with Disabilities Act (ADA), ofrecimos asistencia, como hacemos en las elecciones generales y primarias. La Help America Vote Act (HAVA), requiere específicamente que el elector con impedimento pueda realizar su voto de forma secreta e independiente y la Americans with Disabilties Act (ADA), requiere accesibilidad y trato igual en los servicios públicos como el voto”, detalló Esterrich.