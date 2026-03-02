Los pescadores comerciales que no tengan su licencia al día tendrán una moratoria de 60 días para no recibir multas durante la Cuaresma tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Hace una semana, la Federación Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) alcanzó un acuerdo con la agencia luego de denunciar la tardanza en la renovación de las licencias.

De todas maneras, el gremio urgió a acelerar los trámites y su presidente, Miguel Ortiz Serrano, recordó que “estamos en medio de la Cuaresma, el momento en que más pescado se consume”.

Relacionadas Pescadores piden agilidad a Recursos Naturales

La secretaria Auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA, Marisel Martínez, explicó por escrito que la moratoria -que inició el 26 de febrero- será de 60 días en la expedición de boletos administrativos por practicar la pesca comercial sin una licencia válida.