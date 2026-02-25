En plena temporada de Cuaresma, diferentes gremios de pescadores denunciaron una tardanza en el proceso de renovación de sus permisos, que en algunos casos son de hasta cinco meses.

La alegada dilación, aseguraron, compete directamente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), agencia encargada de la expedición de las licencias.

La Federación Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) denunció que las demoras en que incurre el DRNA durante el proceso de renovación de licencias de pesca continúan manteniendo a los pescadores fuera del agua y sin poder ganar el sustento para sus familias, situación que indigna aún más durante en el periodo previo a la Semana Santa, cuando se consume mayor cantidad de mariscos y pescados.

Ante esto, los pescadores le urgen al secretario de la agencia, Waldemar Quiles, que tome acción urgente. Al mismo tiempo, indicaron que hacen acercamientos con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que los escuche, “ya que tiene un proyecto de ley sobre esta situación”.

El presidente de FEPDEMAR, Miguel A. Ortiz Serrano, expresó que “debe haber decenas de pescadores que no pueden salir a ganarse el sustento porque llevan meses esperando a que el Departamento de Recursos Naturales les renueve su licencia de pesca. Entendemos que el Departamento de Recursos Naturales tiene que hacer un proceso de evaluación. Claro, evaluar es su trabajo, pero no hay razón para que, en el siglo 21, con la ayuda de la internet, ese proceso se tarde meses… Estamos hablando de que el Departamento de Recursos Naturales, tal vez, tiene que trabajar con unas 250 renovaciones al año, probablemente menos”.

Aunque los gremios enumeran casos específicos, la agencia asegura que han minimizado el tiempo para gestionar los permisos. ( Suminis )

“En este momento, en Puerto Rico somos unos 1,200 pescadores con licencia, eso incluye licencia vigente y los que están en proceso de renovación; no son muchas las renovaciones de licencia que el Departamento de Recursos Naturales tiene que trabajar. También hay que tomar en cuenta que se renuevan cada cuatro años, no anualmente, y que los pescadores de más de 60 años y los pensionados tienen licencia vitalicia y no tienen que renovar”, añadió Ortiz Serrano.

El presidente de la Asociación de Pescadores Comerciales de Palo Seco, Inc., Heriberto Rosa Pérez, por su parte, señaló que “en la villa pesquera ahora mismo hay cinco pescadores esperando a que el Departamento de Recursos Naturales termine de renovarles la licencia, entre ellos nuestro vicepresidente que lleva ya desde septiembre del año pasado esperando”.

“Sencillamente, es difícil creer que haya el más mínimo aprecio gubernamental a los pescadores cuando se permite que seamos víctimas de situaciones como ésta. Sabemos que a largo plazo se presentó en el Senado el proyecto 1053, pero esta situación tiene que atenderse también con medidas inmediatas que sabemos están en las manos del Gobierno”, denunció Rosa Pérez.

“Yo creo que llevamos más de un mes pidiéndole al secretario del Departamento de Recursos Naturales una reunión al respecto”, indicó, mientras tanto, Ramberto Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores de la Parguera Inc.

Hernández Hernández narró que el 27 de enero “varios de los compañeros llegaron hasta el Departamento de Recursos Naturales para una reunión con el secretario que había sido coordinada previamente. Algunos llegaron desde Vieques; en mi caso yo venía desde Lajas, pero cuando iba de camino me informaron que el secretario se excusó de la reunión y se acordó que la reunión se iba a recalendarizar”.

“Al día de hoy, a pesar de que hemos insistido, no se ha recalendarizado la reunión. Así es que nos tomamos la iniciativa de preparar un proyecto o borrador de orden administrativa que el secretario puede firmar para remediar la situación inmediatamente, la situación urgente, la de los obreros del Mar varados en el muelle porque el gobierno se tarda meses en renovarles sus licencias. El martes pasado le dejamos el proyecto al secretario en el Departamento con copia a la división legal, le hemos dado seguimiento por teléfono y nada”, aseguró el líder de los pescadores de la Parguera.

Tocan puertas en la Legislatura

Ortiz Serrano, mientras tanto, indicó que buscan que el presidente senatorial “cite al Departamento a que responda qué le impide emitir la orden administrativa necesaria para resolver la situación”.

“Estamos tratando de reunirnos con el presidente del Senado, que también es miembro de la Comisión de Recursos Naturales y presentó hace poco el Proyecto del Senado 1053 que, precisamente, podría atender esta situación, lo que nos da esperanza. El problema es que la aprobación de las leyes también toma su tiempo. Necesitamos auxilio para la situación inmediata”, manifestó.

Reacciona el DRNA

Ante la denuncia, el DRNA aseguró que ha expedido 263 licencias para pesca comercial desde julio de 2025.

La información fue provista por la directora interina de la división legal de la agencia, la licenciada Brendaliz González, quien aseguró, además, que se ha reducido el periodo para la entrega de los permisos.

“La política pública de nuestro secretario, Waldemar Quiles, es agilizar los procesos de expedición de licencias a los pescadores bonafides. Cónsono con esto, en el presente año fiscal (1 de julio de 2025 a 30 de junio de 2026) se han emitido unas 263 licencias para la práctica comercial en Puerto Rico. Por otra parte, se están evaluando unas 56 solicitudes, cuyos procesos deben concluir próximamente”, comentó la directora interina de la División Legal del DRNA.

“Todos estos procesos se realizan bajo el amparo de los articulados detallados en la Ley 278 de 29 de noviembre de 1988 (Ley de Pescaderías de Puerto Rico), según enmendada y el Reglamento Número 7949 de 24 de noviembre de 2010 (Reglamento de Pesca de Puerto Rico). Continuaremos trabajando para atender, con premura, las necesidades de nuestros pescadores, conforme a la ley y reglamentación vigente”.