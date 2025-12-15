Pescadores del área de La Parguera, en Lajas, reclamaron este lunes al Departamento de Agricultura que les entregue el contrato de arrendamiento para poder operar la villa pesquera local, que permanece cerrada desde hace tres años.

“Lo más que nosotros queremos que se haga aquí es el contrato (para operar la villa pesquera). Pero es ya, antes de que se acabe el año. Si no, al principio de año. ¿Por qué? Porque ya mismo viene la cuaresma y nosotros no podemos pasar una cuaresma más cerrados. Llevamos tres años cerrados”, expresó Ramberto Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores de La Parguera, Inc.

PUBLICIDAD

Los pescadores aseguran que la Villa Pesquera en Lajas está en condiciones para abrir. ( Suministrada )

El líder de pescadores explicó que el contrato al que hace referencia es uno que se hace “directamente con (el Departamento de) Agricultura, para poder bregar con las facilidades, que esté a nombre de la Asociación de Pescadores, que nosotros podamos bregar directamente con las agencias pertinentes para buscar permisos. Es un contrato que se le hace a los pescadores de tres años a cinco años, para la administración, para estar en ley, el contrato de todas las facilidades”, incluyendo la pescadería y la cafetería.

Comentó que, bajo la administración de Ramón González Beiró, pasado secretario de Agricultura, “ le dio un contrato al municipio a 15 años. Tampoco pudo ser a tres ni a dos, a 15 años. Entonces el alcalde tampoco consultó con los pescadores, se tiró a hacer un aviso público, subastando las facilidades de aquí de la villa en La Parguera, subastando para buscar propuestas para que alguien viniese aquí y cogiera todo esto aquí”.

Abundó que, una vez tuvieron conocimiento de la subasta, “al otro día fuimos a San Juan, y hablamos con Josué Rivera, que estaba recién puesto en la silla (de secretario de Agricultura) y le explicamos por qué esto estaba cerrado aquí... Entonces él, Josué Rivera, tumbó el contrato de 15 años y se lo dio a tres, y vino aquí personalmente con el alcalde y nos entregó las llaves de las facilidades. Nos entregó las llaves, pero no nos entregó contrato”.

“Lo que queremos es que se formalice la entrega del contrato, que se dejen regir por el Reglamento 7626 que es el que tenemos ahí para ayudar al pescador. Porque ese es verdaderamente el reglamento que nos ayuda a nosotros, es el que nos defiende”, afirmó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Asociación, las secciones 5 y 6 del Reglamento 7626 del Departamento de Agricultura establecen que las agrupaciones pesqueras tienen prioridad al momento de otorgar contratos de arrendamiento sobre las villas pesqueras.

“Aquí el problema que tenemos, nosotros y todas las villas pesqueras a nivel de isla, que queremos que se cumpla el Reglamento 7626, que nosotros los pescadores somos primordiales en ese reglamento, somos los primeros, y segundo los municipios”, insistió.

Hernández sostuvo que hay un consenso entre los pescadores para hacerse cargo de la administración y operación de la villa pesquera.

“Nosotros estamos completamente de acuerdo. Tenemos una matrícula sólida, sobre más de 20 pescadores, todos inscritos, bona fide, con el Departamento de Estados. Todo el mundo aquí lleva estadísticas, aquí se coge… una villa pesquera que fue una de las primeras después de Puerto Real, que se consumía mucho marisco. Pero no tenemos a quién venderle, porque estamos cerrados. Estamos vendiendo al por mayor, en la calle. Y queremos que eso acabe”, afirmó.

“Aquí todo está cerrado. Aquí lo que queremos es abrir las facilidades, y el quiosco, la cafetería… lo primordial de la cafetería es que si el pescado que se venda, marisco fresco, carrucho, pulpo, langosta, empanadillita, pastelillo, todo va a ser de aquí mismo”, insistió.

Además, indicó que, en el caso de la villa pesquera de La Parguera, se encuentra en bastantes buenas condiciones.

“Hay un par de cositas, que hay que hacer un par de arreglitos, porque no te digo que no. Pero está en condiciones para abrir. Hay que hacer un par de cositas, unos zincs que están dañados, pero eso lo podemos hacer nosotros. Pero nosotros no estamos pidiendo dinero para mejoras, eso vendrá después, poco a poco. Nosotros lo que queremos es que este muchacho, Irving (Rodríguez Torres), el secretario (de Agricultura), nos entregue el contrato, que es el que merecemos nosotros tanto como todas nuestras villas pesqueras que están al garete, están cerradas.

PUBLICIDAD

Añadió que el contrato normalmente se entrega a cinco años, siguiendo el reglamento, y los pescadores se hacen cargo de su manejo.

“Y esta villa fue fundada en el 1973, así que nosotros conocemos de la materia”, aseveró.

Un problema en otras villas

Hernández agregó que, con su reclamo, “estamos levantando la voz a nivel de isla, porque hay muchas facilidades cerradas”, y no quieren que terminen corriendo la misma suerte de la villa pesquera de la playa Los Machos, en Ceiba, donde, según explicó, se les ha ordenado a los pescadores desalojar esa instalación “y eso es incorrecto lo que quieren hacer con esos muchachos allí”.

Por otro lado, el líder de pescadores subrayó que su reclamo no conlleva ningún tipo de ataque o agenda contra algún funcionario específico, sino que se trata de una causa en favor de los pescadores.

“Yo quiero que esto quede claro, que nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros no estamos en contra ni del alcalde, ni del secretario de Agricultura, ni de nadie. Nosotros lo que queremos es trabajar. Que nos den el contrato pa abrir y trabajar. Eso es lo que queremos”, insistió.

Primera Hora solicitó una reacción al secretario de Agricultura y estaba a la espera de la misma.