Tamaña sorpresa se llevaron tres hombres que se encontraban pescando la noche del miércoles sobre el puente en el barrio Guanajibo en Mayagüez cuando se toparon con un carey en medio de la carretera 102.

Jesiel Pérez relató que uno de sus compañeros se aprestaba a buscar carnada en su vehículo de motor, cuando divisó la obstinada tortuga intentando cruzar la peligrosa vía de rodaje, a eso de las 10:30 p.m. “Estaba como acabando de salir. Ya iba por medio de la carretera. Si no lo hubiéramos visto, le pudieron haber dado un cantazo porque los carros pasan bastante rápido por allí. Si no lo hubiésemos visto, estaban pasando los carros ‘esmanda’os’ por ahí”, explicó Pérez, quien añadió que de inmediato, él y sus dos compañeros intentaron hacer lo posible para que el reptil regresara al mar.

“Nosotros lo tratamos de empujar un poquito para desviarlo de la carretera hacia el mar, pero en una como que buscó otra vez para la carretera y seguimos desviándolo hasta que lo llevamos al mar”.

Pérez y sus compañeros, Néstor Díaz y un tercero que solo se identificó como Luis Alberto, tomaron vídeos de la situación con sus celulares y los compartieron en las redes sociales. En las imágenes puede apreciarse la poca iluminación que hay en el lugar y lo peligrosa que es la vía, por lo que no solo el carey estaba en peligro, sino que el trío también puso en riesgo sus vidas para evitar que el animal fuese impactado por un vehículo.

Pérez, quien lleva unos 13 años pescando comentó que en múltiples ocasiones se ha topado con tortugas, ya sea en el mar o incluso desovando en la playa, pero es la primera vez que se topa con una en la carretera. Al preguntársele por qué razón cree que el carey llegó a la carretera manifestó que obviamente se proponía desovar pero estaba desorientado. “Ella salió a desovar pero se salió a la carretera. Se pasó del límite”.

Añadió que una vez lograron que el reptil se retirara de la carretera, se quedaron alrededor de media hora más en el lugar y luego se retiraron. En ese tiempo, no volvieron a divisar el carey, por lo que creen que posiblemente desistió de desovar en el lugar.