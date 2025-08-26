Como resultado de una petición presentada por grupos conservacionistas, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos ha anunciado que el hábitat de anidación de los tinglares (Dermochelys coriacea) en Puerto Rico podrían recibir protección como hábitat crítico designado en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El hábitat revisado protegería tres importantes playas de anidación de tortugas baulas en Puerto Rico y también podría incluir varias otras playas de la isla.

La decisión del viernes, conocida como “conclusión de 90 días”, es el primer paso procesal para proteger las playas de anidación de tinglares playa California de Maunabo; la playa Tres Hermanos de Añasco; y la playa Grande de Arecibo. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre ahora debe realizar una revisión exhaustiva de los datos científicos disponibles antes de determinar si se aumentan las protecciones del hábitat.

La petición fue presentada por los grupos Amigos de las Tortugas Marinas, el Centro Vida Marina para la Conservación y la Restauración Ecológica, Yo Amo el Tinglar y el Centro para la Diversidad Biológica en febrero de 2024.

“Después de 25 años de arduo trabajo y colaboración comunitaria para proteger a los tinglares y la playa California en Maunabo, nos enorgullece que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos haya reconocido la importancia de esta playa para la especie. Estamos profundamente agradecidos a todos los voluntarios que han trabajado con nosotros a lo largo de los años: este logro es de todos ustedes. Un agradecimiento especial al Centro para la Diversidad Biológica, al Sr. Carlos Diez, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, y a la Dra. Jessica Castro por su inestimable apoyo”, dijo Luis Crespo, presidente de Amigos de las Tortugas Marinas y coordinador nacional de WIDECAST en Puerto Rico.

“Estamos muy emocionados de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos reconozca la importancia de nuestras playas locales de anidación para los tinglares. Esta consideración del hábitat crítico de anidación es crucial para la protección de estas tortugas en peligro de extinción en Añasco y otras áreas”, afirmó Mariela Muñoz, directora del Centro Vida Marina para la Conservación y Restauración Ecológica de la Universidad de Puerto Rico. “Nos dedicamos a mejorar nuestros esfuerzos de conservación y a colaborar con la comunidad para garantizar que estos hábitats vitales se preserven para las generaciones futuras”.

“Estamos muy agradecidos por este avance en el proceso y creemos sinceramente que desempeñará un papel importante para garantizar la seguridad y la protección de las playas afectadas», dijo Myrna Concepción, líder del proyecto del Comité Arecibeño por la Conservación de las Tortugas Marinas, conocido como “Yo Amo el Tinglar”. “Durante más de 10 años, Yo Amo el Tinglar ha estado recopilando datos en múltiples playas de anidación, y Playa Grande ha sido documentada constantemente como el sitio de anidación más utilizado por los tinglares, pero sigue siendo el más vulnerable a la pérdida de hábitat debido a la venta de tierras adyacentes y la destrucción del hábitat. Por esta razón, valoramos profundamente la decisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de iniciar una revisión del estado biológico y considerar la revisión del hábitat crítico. También reconocemos la importancia de proporcionar información complementaria durante este proceso y estaremos encantados de aportar cualquier dato relevante para apoyar los esfuerzos de la agencia”.

“Nos complace que el Gobierno federal de los Estados Unidos reconozca la importancia de estas playas de anidación para los tinglares y esté dispuesto a proporcionarles protección adicional considerándolas parte del ‘hábitat crítico de anidación’” ,, afirmó Carlos E. Diez, coordinador del Proyecto de Tortugas Marinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y miembro del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la UICN. “Esta medida nos anima a continuar con nuestros esfuerzos de gestión y conservación para ayudar a recuperar esta especie en peligro de extinción”.

Los tinglares son las tortugas más grandes del mundo y existieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Son migratorias, recorren miles de kilómetros al año y pueden sumergirse a grandes profundidades, casi 4000 pies.

Los tinglares están protegidas a nivel federal como especie en peligro de extinción desde 1970. Están amenazadas por las capturas accidentales de redes de pesca, la captura directa, la destrucción de su hábitat, la contaminación oceánica, las colisiones con embarcaciones y el cambio climático. Una reciente revisión federal de la ciencia sobre los tinglares concluyó que las siete poblaciones distintas de tinglares en todo el mundo siguen en peligro de extinción.

Actualmente, el tinglar tiene un hábitat terrestre crítico en un solo tramo de playa en Sandy Point, Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y un hábitat marino crítico en las aguas frente a Sandy Point, en el océano Atlántico Norte, y frente a las costas de California, Oregón y Washington, en el océano Pacífico.

Puerto Rico, Florida y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos albergan las playas de anidación más importantes para los tinglares bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.

Las especies con hábitat crítico protegido por el gobierno federal tienen más del doble de probabilidades de recuperarse que las especies que no lo tienen. La Ley de Especies en Peligro de Extinción exige a las agencias federales que se aseguren de que ninguna de las actividades que autorizan destruya o dañe áreas esenciales para la supervivencia de animales y plantas en peligro de extinción.

Amigos de las Tortugas Marinas es una ONG local basada en la comunidad que lleva más de dos décadas estudiando, monitoreando y protegiendo las tortugas marinas en el sureste de Puerto Rico.

El Centro Vida Marina para la Conservación y Restauración Ecológica de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla se centra en la restauración ecológica, la conservación y la gestión del ecosistema costero, las plantas endémicas y las tortugas marinas.

El Comité Arecibeño por la Conservación de las Tortugas Marinas «Yo Amo el Tinglar» es una ONG local basada en la comunidad que supervisa y protege las tortugas marinas en la costa norte de Puerto Rico desde hace más de una década.

El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional sin ánimo de lucro dedicada a la conservación, con más de 1,8 millones de miembros y activistas en línea, que se dedica a la protección de especies en peligro de extinción y lugares salvajes.