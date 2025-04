Tremenda sorpresa se llevaron los vecinos de Playa Grande en Arecibo, cuando un tinglar emergió en las costas para desovar, a plena luz del día.

Myrna Concepción, de la organización de voluntarios ‘Yo amo el Tinglar’ explicó que el evento se dio a eso de las dos de la tarde. Normalmente, las tortugas anidan en la noche o la madrugada, aunque ha ocurrido previamente. “Eso que paso hoy no es normal. Esto es por muchas razones, porque intentó anidar por la mañana y no pudo, porque es nueva, y entiendo que era nueva, porque yo estuve allí y entiendo que es una tortuga joven. Pueden ser muchas razones. Puede ser que no se siente bien y está medio enferma y sale media desorientada... Al año podemos tener unas diez o cinco en esa situación”, relató.

“Ellas anidan tarde en la noche o en la madrugada, donde no sean molestadas o no haya luces porque las luces las desorientan”, añadió. Concepción detalló que parece ser una tortuga juvenil ya que el ejemplar no está marcado ni presentaba muchas lesiones. Además, era pequeño en comparación con otros tinglares que frecuentan la misma playa. Concepción detalló que tan pronto comenzó a regarse la voz de que un tinglar se hallaba en la mencionada playa, varios voluntarios de su organización fueron avisados y llegaron al lugar.

De inmediato, estos establecieron un perímetro para evitar que el público se acercara demasiado al animal y una vez comenzó el desove, los voluntarios aprovecharon para inspeccionarla minuciosamente y tener un registro del evento. Concepción indicó que aunque no marcaron la tortuga para evitar confundirla más de lo que podría encontrarse, debido a lo irregular de las circunstancias en las que salió a la costa, si pudo identificar una seña particular en la tortuga. “En este caso, ella tenía un hoyito en uno de los chambones traseros. Además, yo le saqué unas fotos que yo la puedo identificar si la veo nuevamente”.

Los voluntarios de ‘Yo Amo el Tinglar’ cubren la zona costera desde Vega Baja hasta Camuy, donde junto a agencias como el Cuerpo de Vigilantes y otros grupos, monitorean el desove de tinglares, careyes y otras especies e identifican y marcan los nidos para evitar que estos sean destruidos o vandalizados ya que frecuentemente, se registran incidentes con vehículos todoterreno que son utilizados en la playa a pesar que las leyes ambientales lo prohíben, y también personas a caballo que pisan los nidos .

Concepción explicó que Playa Grande es una de las playas más frecuentadas por los tinglares, con al menos 200 o 300 anidajes durante la temporada de reproducción, que se extiende de marzo hasta julio.