El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó archivar el asunto y no designar un fiscal especial independiente para investigar a la Procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez, al concluir que no había evidencia suficiente para fundamentar una imputación de conducta criminalmente negligente.

La senadora Joanne Rodríguez Veve había planteado que las actuaciones de la Procuradora pudieron haber infringido varias disposiciones legales relacionadas con la confidencialidad y la violencia doméstica, entre ellas la Violence Against Women Act (VAWA), la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Todo esto relacionado a un presunto caso de violencia de género contra la senadora.

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“Reconocemos y comprendemos la preocupación de la Senadora ante la circulación de información personal y el impacto que manifestó haber experimentado. No obstante, tales circunstancias, aun consideradas junto con sus objeciones a las expresiones públicas de la Procuradora, no sustituyen la evidencia necesaria para establecer causa suficiente para creer que esta incurrió en conducta delictiva”, citó el Panel.

El Panel señaló que la investigación atendió los señalamientos formulados y que se agotaron diversas vías de corroboración. Como parte de las gestiones, se examinaron documentos, declaraciones de personas entrevistadas y expresiones públicas atribuidas a la Procuradora, además de investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.

Según la Resolución, tampoco se obtuvo evidencia suficiente para establecer que Piñeiro Vázquez hubiera realizado la divulgación inicial de la información, participado en ella o revelado posteriormente información protegida. La investigación incluyó entrevistas a la querellante, una declaración jurada, el análisis de documentos y enlaces aportados, entrevistas a recepcionistas y agentes investigadores, la revisión de registros de asistencia y grabaciones, así como la verificación de tablillas de vehículos.

En cuanto a Rodríguez Veve, el Panel indicó que la senadora compareció a entrevistas, prestó declaración jurada y aportó documentación. Sin embargo, señaló que la legisladora decidió no afirmar ni negar las alegaciones de violencia doméstica incluidas en la comunicación anónima, lo que, según la Resolución, limitó la posibilidad de esclarecer la veracidad de esas alegaciones y profundizar en una posible denuncia falsa.

La Division de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del departamento, realizó la investigación preliminar con la participacion del agente José Figueroa Zambrana.