El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó no asignar un fiscal contra el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, ni al director de finanzas de ese municipio, Jorge Marcado Dipini, tras evaluar un informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia sobre una querella relacionada a un torneo de dominó, informó hoy la dependencia.

Justicia había señalado que Cruz Ramos y Marcado Dipini pudieron haber cometido delito al desembolsar $3,000 para la celebración del torneo, que no fue aprobado por la legislatura municipal. Además, mencionó que ese desembolso se incluyó en el contrato de un encendido navideño, lo cual constituyó una modificación a los servicios originalmente contratados para la actividad de dicho encendido.

El caso surgió tras una queja no juramentada firmada por varios legisladores municipales y presentada ante Justicia el 11 de diciembre de 2019.

No obstante, el PFEI no acogió la recomendación de asignar un fiscal contra los funcionarios por considerar que la alegada conducta podría ser constitutiva de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Consideraron que no hay prueba que contenga los elementos de juicio conducentes al procesamiento criminal.

Entre los fundamentos para esa determinación, expusieron que el alcalde no obvió presentar a la legislatura municipal la propuesta para auspiciar el torneo de dominó y que fue sobre la mesa por ésta. Sin embargo, Cruz Ramos explicó que en realidad no necesitaba el aval de la legislatura para hacer el torneo por ser un “auspicio”, destacando que conocía los procesos porque antes de ser alcalde fue legislador municipal.

El PFEI agregó que tampoco surgieron cuestionamientos de que el dinero fue usado para los premios repartidos en el torneo y no hubo pérdida de fondos públicos. También señaló que el torneo se hizo para el disfrute y beneficio de los residentes de Ceiba.

Finalmente, el caso fue remitido a Ética Gubernamental.