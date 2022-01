Los dimes y diretes entre tres de los cinco candidatos a la alcaldía de Guaynabo fue lo más que sobresalió durante el debate que transmitió este miércoles la emisora radial Notiuno a tres días de la elección especial.

El debate, que se produjo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, contó con la participación de la nutricionista Dana Miró Medina, el ingeniero y legislador municipal Julio Felipe “Pipe” Abreu Sáez, y el hijo mayor del exalcalde Héctor O’Neill García, Edward O’Neill Rosa, quienes sostuvieron intercambios tensos mientras respondían sobre cómo atender los problemas de seguridad de Guaynabo, el conflicto con la construcción de una planta asfaltera en el área rural del municipio, la contratación de una compañía de mantenimiento de vehículo que cuesta $400,000 mensuales, y las reclamaciones por los ajustadores públicos luego del paso del huracán María.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió al inicio del foro cuando el analista Enrique “Kike” Cruz le preguntó a O’Neill Rosa a qué se refería sobre el deseo de reivindicar a su padre, quien se declaró culpable en noviembre de 2021 por cargos de violencia de género, hostigamiento sexual y violación a la Ley de Ética Gubernamental, cuando se postuló como candidato a la poltrona municipal en enero de 2019, lo que este ripostó que hablaba sobre “reivindicar en forma de mi trabajo, de lo que he demostrado por los pasados 34 años (como servidor público) en Guaynabo”.

“Siempre me he dedicado a ser una persona seria, justa y que le gusta escuchar, y que le gusta trabajar por su pueblo. No sé de dónde salió la palabra ‘reivindicar’ a mi padre, lo que nunca, nunca. Mi padre es mi padre, y nunca lo voy a abandonar, ni en la buena, ni en las malas... lo he dicho una y mil veces, no una vez, llevo casi dos años diciendo lo mismo, y no ha cambiado mi pensamiento”, indicó.

Este luego catalogó la controversia que enfrentó su pariente desde diciembre de 2019 como “un caso personal, no tiene que ver nada con el municipio”.

“Yo no puedo echarme la responsabilidad y las cosas que hizo mi padre, tú tampoco puedes hacer lo que hicieron tus padres, y tú tampoco”, agregó el exfuncionario de la Autoridad de Energía Eléctrica, apuntando a sus contrincantes.

O’Neill Rosa aprovechó también para atajar a Abreu Sáez luego que se le cuestionara cómo se desvincularía del traspaso de unas propiedades que aprobó la legislatura municipal a la empresa municipal Guaynabo Development Enterprises, que fue administrada por el exdirector de Desarrollo Económico del municipio, Raúl Torres Gómez, quien fue despedido por alegadamente destruir documentos posterior al arresto del entonces ejecutivo municipal Ángel Pérez Otero, acusado por un gran jurado federal de soborno, conspiración y extorsión.

No obstante, el comerciante, quien tildó a O’Neill Rosa como un “lider sin carácter”, cuestionó cómo el candidato podía reclamar por su padre “que no ha mostrado ni una pizca de arrepentimiento en cuanto a estos actos por las que se declaró culpable”.

Por otro lado, Miró Medina se unió a la refutación contra el candidato tras señalar que el escándalo, que también involucró a su hermano, Héctor O’Neill Rosa, le costó a los constituyentes sobre $4.2 millones “que se pudieron haber utilizado para aumentos de sueldos a empleados de la basura, policías inclusive, que están súper mal pagos”.

En el caso de la ausencia de los candidatos Carlos Ricardo “Ricky” Aponte Martínez y Marigdalia Ramírez Fort, solo se informó antes de que iniciara el debate que “estamos con los que confirmaron”.

Este próximo sábado de 9:00 am a 3:00 pm, los residentes de Guaynabo tendrán la oportunidad para elegir entre los cinco aspirantes para que ocupen el escaño que dejó Pérez Otero libre tras dimitir por enfrentar acusaciones federales de corrupción.