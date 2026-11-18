En un caldeado intercambio verbal, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exigió este miércoles respuestas del secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Markwayne Mullin, sobre el asesinato de inmigrantes.

A cambio, recibió contestaciones que aludían al presunto mal que representan los inmigrantes hacia los estadounidenses, en especial los crímenes que las personas con estatus migratorio no definido cometen. Llamó a los estadounidenses que han sido víctimas como “ángeles”.

El intercambio se dio durante la audiencia Worldwide Threats to the Homeland: 25 Years After 9/11 del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Tras un breve discurso, en el que Hernández Rivera detalló que se han reportado 29 incidentes en que agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha disparado contra inmigrantes y en el que siete han muerto, al boricua cuestionó por las investigaciones referentes a las muertes de tres de estos: Renee Nicole Good, Alex Pretti y Ruben Ray Martínez.

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El secretario del DHS le respondió: “No puedo hablar sobre investigaciones en curso, pero sí puedo hablar de las familias de los llamados ‘ángeles’, que han perdido a sus seres queridos por cientos a manos de inmigrantes indocumentados que fueron admitidos durante esta administración o la administración anterior”.

Entonces, se caldearon los ánimos. En medio de las preguntas y las respuestas, Mullin llegó a cuestionar si el comisionado residente tenía problemas de audición.

Aquí un extracto del intercambio verbal:

Pablo José Hernández: ¿Eso justifica el asesinato de personas inocentes?

Markwayne Mullin: Nunca justifica la muerte de nadie.

Pablo José Hernández: Entonces, ¿por qué tenemos que traer esa comparación (la de los llamados ángeles) a esta conversación? Es una falta de respeto hacia esas víctimas.

Markwayne Mullin: Probablemente debería hablar de las familias de los llamados «ángeles», cuyos seres queridos fueron asesinados por inmigrantes indocumentados que fueron admitidos durante esta administración y la administración de Biden.

Pablo José Hernández: Usted está en contra de que maten a cualquier persona en Estados Unidos.

Markwayne Mullin: Nadie debería morir.

Pablo José Hernández: Nosotros estamos en contra de todos los asesinatos. Estamos a favor de la paz y de la justicia.

Markwayne Mullin: Porque la administración de Biden...

Pablo José Hernández: ¿Cuál es el estado de las investigaciones del DHS...? Recupero mi tiempo. ¿Cuál es el estado de las investigaciones del DHS sobre las muertes de Lorenzo Salgado y Johan Sebastián Durán Guerrero?

Markwayne Mullin: La respuesta sigue siendo la misma.

Pablo José Hernández: ¿Cuál es la situación de los agentes que dispararon en esos casos? ¿Siguen trabajando?

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Markwayne Mullin: Las investigaciones siguen en curso, y cualquiera que haya estado involucrado en un tiroteo ya no está...

Pablo José Hernández: ¿Cuánto tiempo tomará esta investigación?

Markwayne Mullin: Yo no estoy llevando a cabo la investigación. Gran parte de ella está siendo realizada por...

Pablo José Hernández: ¿Usted no sabe cuánto tiempo tomarán las investigaciones que está realizando su agencia?

Markwayne Mullin: Una vez que comienza una investigación, eso...

Pablo José Hernández: ¿Está presionando a las agencias correspondientes para que realicen las investigaciones con mayor rapidez? Porque no queremos que personas que potencialmente sean culpables de asesinato estén realizando...

Markwayne Mullin: No estoy involucrado en la investigación en absoluto. Ya lo he dicho, así que no ponga palabras en mi boca.

Pablo José Hernández: Nunca he puesto palabras en su boca.

Markwayne Mullin: Al decir eso en su intervención, cuando ya dije que no estoy involucrado...

Pablo José Hernández: ¿Le es indiferente el desarrollo de las investigaciones...?

Markwayne Mullin: ¿Qué?

Pablo José Hernández: ¿Le es indiferente que las investigaciones se estén prolongando tanto...?

Markwayne Mullin: No estoy involucrado en ellas en absoluto.

Pablo José Hernández: Usted no está involucrado, así que no le importan los resultados de las investigaciones.

Markwayne Mullin: Lo sé, no es mi investigación.

Tras la controvertible participación de la vista, Hernández Rivera emitió un comunicado de prensa en el que expresó que “creo en hacer cumplir la ley. Todos queremos que quienes la violan enfrenten las consecuencias. Pero la ley migratoria puede y debe hacerse cumplir sin violencia. Cuando el gobierno entra a un apartamento y amarra a niños y ciudadanos, el gobierno es la amenaza. Cuando el gobierno abre fuego en nuestras calles y las familias entierran a sus muertos, el gobierno es la amenaza”.

También destacó que las amenazas para las que se creó el DHS, que se fijaron como una lucha contra el terrorismo, desastres y riesgos de seguridad interna, no se han detenido, pero la agencia está concentrada en ir contra los inmigrantes.

Según un memorando interno de noviembre de 2025, citado en un documento oficial de la Cámara de Representantes, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) ha informado de una tasa de vacantes de cerca del 40 % en áreas clave de su misión. Planteó que cada hora y cada dólar que se dedica a redadas deja de dedicarse a esas amenazas terroristas.