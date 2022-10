“Ya esto es un abuso, hemos hecho todas las gestiones y nadie ha hecho nada”.

Así se expresó Yelitza García el pasado jueves tras denunciar que padres y trabajadores de la Escuela Primaria Francisco Serrano, ubicada en el barrio Pesas en Ciales, emplazaban al Departamento de Educación a que atienda con urgencia la falta de acceso que han tenido 281 estudiantes al servicio de desayuno desde que iniciaron las clases.

En entrevista con Primera Hora, García reveló que la situación se suscita desde el pasado 17 de agosto, luego que se diera a conocer que la agencia no consiguió los empleados para operar el comedor de la institución, que según la líder comunitaria del barrio Cialitos, se encuentra en “excelentes condiciones”.

El comedor de la Escuela Primaria Francisco Serrano permanece cerrado desde que el plantel comenzó a ofrecer clases el 17 de agosto, informó la líder comunitaria Yelitza García. ( Suministrada )

“Los maestros, la trabajadora social, la presidenta del concejo escolar, la directora, todos ellos han dado la milla extra por lo que está sucediendo, pero lamentablemente no los escuchan. El personal se ha portado superbién, buscando la manera de resolver la situación. ¿Pero el Departamento? Nada que ver”, expresó.

Y como si la falta de desayunos no fuera suficiente, García denunció que el pasado martes, 11 de octubre, se propició otro problema al indicar que el más reciente envío de almuerzos llegó con menos platos de lo acostumbrado, o que dejó a unos 50 alumnos sin el servicio alimentario.

“Ya quitaron 50 almuerzos, la semana que viene, vienen y quitan 10 más. Hay niños que se están quedando sin comer”, expresó la mujer, quien reveló que los mismos empleados buscan evitar tener que salir del plantel para comprar comida -de su bolsillo- para los menores que quedaron sin alimentos.

“Hoy (el pasado miércoles), los maestros se fueron a buscar pan, jamón y queso para que los nenes comieran algo al mediodía, y eso nos preocupa mucho porque, donde vivimos, hay muchas personas que son de bajos recursos. Muchos de ellos dependen del desayuno y almuerzo que ofrecen en las escuelas”, apuntaló.

Manuel Acevedo, quien es uno de los padres que tiene a sus hijos matriculados en la Francisco Serrano, expresó que el problema con los servicios alimentarios se produjo luego que varias trabajadoras se acogieran al retiro en el año escolar anterior, lo que provocó que diversos planteles del pueblo se quedaran sin esa fuerza laboral. Incluso, no descartó que problemas similares se estén suscitando en otras instituciones del municipio.

Según declaraciones escritas del portavoz de prensa de Educación, Alexis Ramos, reconoció que la agencia “enfrenta retos de reclutamiento de personal en algunos pueblos”, uno de ellos Ciales. Por consiguiente, la división de comedores escolares decidió agrupar a los empleados de las escuelas Nueva Urbana, la Montessori Concepción Pérez Hernández y la Francisco Serrano para establecer un solo comedor y “poder así alimentar las matrículas de los tres planteles, que totalizan cerca de 550 estudiantes, en la modalidad de ‘comedor satélite’ ”.

Sin embargo, Acevedo asegura que además del “comedor satélite” de la Nueva Urbana ofrecerles almuerzos a los alumnos de su plantel, la Francisco Serrano, y la Concepción Pérez Hernández, también le ofrece el servicio a la Escuela Alternativa Aprende Conmigo, que forma parte del proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA).

Además, Acevedo cuestionó la información provista por Educación, dado que “la suma entre la Nueva Urbana y la Montessori sobrepasa los 650 estudiantes”.

“Yo no le puedo echar la culpa a esos empleados. A ellos, mis respetos porque son bien pocos y están haciendo el máximo. Están dando la milla extra, pero se nota que no están dando abastos. No es permisible que nos reduzcan los almuerzos en la escuela. Eso es inhumano. ¿Que un nene esté comiendo y el otro no? Eso no lo puedo permitir y el Departamento se lava las manos, diciendo que (las convocatorias) están en proceso, y no lo están porque ni siquiera han bajado las convocatorias de empleadas de comedores escolares”, manifestó el expresidente del consejo escolar de la institución primaria.

Educación, por su parte, alegó el jueves que “hay aprobado presupuesto para la contratación de 246 empleados para comedores que suplirán las necesidades de personal identificadas en agosto pasado”.

“Los procesos se realizarán a través de las oficinas de Recursos Humanos de las Regiones Educativas”, indicó la agencia a este medio.

No obstante, Acevedo manifestó que, pese a que el Departamento de Educación confirme que inició el proceso de reclutamiento, la burocracia del gobierno de Puerto Rico provocaría que el mismo se demore “de dos a tres meses”.

“Aquí el problema no es el comedor, porque el comedor que tenemos es completamente nuevo, el problema aquí es que no están las empleadas para correrlo”, sostuvo. “Educación puede decir que enviarán a cuatro empleados a correr este comedor, pero en lo que se corren las pruebas de dopaje, unas clases especiales que necesitan tomar, y el entrenamiento de quien le toque dirigir el comedor, todo eso se puede tardar hasta tres meses”.

“Le hemos enviado cartas a la Región Educativa de Arecibo, e-mails, se le ha enviado todo, pero nada”, denunció.

Por otro lado, Acevedo destacó que el equipo de trabajo de la escuela ha sido “sumamente excelente” dentro del incómodo escenario que han experimentado este semestre.

“Desde los guardias de seguridad, hasta los empleados de limpieza, todos han dado más de la milla extra junto a los maestros, trabajadores sociales y directoras, pero es que ya esto no está en sus manos, esto está en manos del Departamento de Educación”, pronunció.

“Nosotros tenemos desde estudiantes de prekínder hasta sexto grado, yo no puedo permitir que se queden sin comer. Imagínate que hoy se queden los nenes de kínder o primer grado sin comer. No se lo permito ni al Departamento, ni al gobernador (Pedro Pierluisi), ni a quien esté por encima, prefiero que cierren la escuela si eso pasa”, reiteró. “Y el que avale algo así, no es una persona buena”.

Reunión de emergencia

Tras la intervención de Primera Hora desde el miércoles, 12 de octubre, Acevedo reveló que, al día siguiente, altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, así como la directora de la Región Educativa de Arecibo y oficiales de la Autoridad Escolar de Alimentos de San Juan, tuvieron un encuentro a las 10:30 a.m. y se comprometieron a que enviarán tanto desayunos como almuerzos a los estudiantes de la Francisco Serrano desde el viernes.

Asimismo, en el mismo encuentro, en el que participó el subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, así como el representante del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, se sostuvo que contratarán “un guardia adicional para ayudar a transportar los alimentos hacia el plantel hasta que atiendan la falta de empleados de comedores”.

El pasado viernes, Acevedo aseguró a este medio que, por lo menos, llegaron desayunos y almuerzos para los estudiantes de la Francisco Serrano.

Mientras tanto, Acevedo aseguró que comenzaron a bajar una convocatoria para un profesional de servicios de alimento para la Región Educativa de Arecibo. No obstante, indicó que los interesados tendrían hasta hoy, lunes, para radicar sus solicitudes de empleo, fecha que le provocó preocupación.

“Está muy bien que lo hayan bajado, ¿pero por qué la fecha límite es tan temprano? Hay documentos que necesitan buscar y que puede demorar conseguirlos. Incluso, le están pidiendo que tomen un examen, cosa que nunca se había visto en este tipo de convocatoria”, apuntaló.

Captura de la convocatoria del Departamento de Educación para buscar a un profesional de servicios de alimento en la Región Educativa de Arecibo, que estará abierta hasta el lunes, 17 de octubre. ( Captura )

Según el documento al que Primera Hora tuvo acceso, la convocatoria fue firmada por la secretaria auxiliar de Recursos Humanos de Educación, Frances M. Pelet Román, el pasado jueves, 13 de octubre. Además, en cuanto al examen, se lee que el mismo “consistirá en una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica, cursos o adiestramientos y por la experiencia de trabajo directamente relacionada con las funciones de los puestos en la clase”.

En cuanto a los plazas, se indica que hay seis puestos disponibles para profesional de servicios de alimento en la Nueva Urbana de Ciales, y dos para la Escuela Elemental Francisco Serrano. Sin embargo, Acevedo había expresado a este medio que el comedor corría antes con unos cuatro empleados.

Por otro lado, cuestionó la falta de comunicación dentro de la agencia, luego de que la jefa de Comedores Escolares de la región metropolitana alegara que tuvieron conocimiento del incidente el pasado jueves, 6 de octubre.

“¿Quién está mintiendo? Porque eso se ha informado desde agosto. Alguien ahí no está diciendo la verdad, porque ellos dejan saber que se enteraron hace una semana cuando desde el mes pasado se han entregado documentos para denunciar esto”, expresó.