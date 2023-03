Organizaciones que agrupan a los trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamaron al gobernador Pedro Pierluisi este jueves a que tome acción inmediata para prevenir la bancarrota del Sistema de Retiro de la corporación pública y la pérdida de la pensiones de estos servidores públicos.

En un mensaje con carácter de urgencia, firmado por distintos líderes sindicales de la AEE, se destacó que, al momento de su redacción, estos cuentan con una expresión de La Fortaleza manifestando que las pensiones “están aseguradas”, no obstante, estos líderes emplazaron al gobernador a convertir esas expresiones “en un plan tangible, coherente y con visos claros de que están trabajando en soluciones permanentes”.

El documento está firmado por: Josué Mitjá González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER); Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación Jubilados de la AEE (AJAEE); Rafael Hernández Trujillo, presidente del Distrito Autónomo Antonio Luchetti; Abraham García Román, presidente de la Asociación de Gerenciales de la AEE (AGAEE).

“Es urgente la atención a este asunto de forma inmediata”, agrega el documento. “Para ver resultados. Si el Legislativo y el Ejecutivo juntan voluntades, podrían resolver este asunto de inmediato de forma permanente y traer tranquilidad a estas 18,000 familias. En usted recae la responsabilidad de atender y resolver este asunto”.

La comunicación dirigida al gobernador, así como al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández y al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, señaló que, desde el 2014, “la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejó de cumplir con su aportación al Sistema de Retiro, ignorando las recomendaciones actuariales”.

En aquel entonces, la misiva sostiene que “les advertimos que, de no seguir las pautas de pago del actuario del Sistema, podría llevarse el fondo a la insolvencia. En diciembre pasado, la AEE adeudaba $895.8 millones al Sistema de Retiro”.

“Hoy, nueve años después, nos encontramos al borde de la bancarrota, ya que desde mayo no habrá dinero para el pago de pensiones a los 12,000 jubilados y 2,000 cónyuges supérstites. Los 4,000 empleados activos perderán la oportunidad de disfrutar su retiro al no recibir una pensión de por vida. No menos de 18,000 familias serán víctimas de este desastre económico”, abunda el escrito.

“Los miembros que suscribimos este documento hemos invertido grandes recursos tratando de persuadir a la AEE para que cumpla con su obligación”, afirman.

Los líderes sindicales reiteraron, por otro lado, que pese a que han acudido a la Legislatura para atender esta situación, estos esfuerzos tampoco han tenido éxito dado que solo se aprueban proyectos de ley que terminan siendo vetadas en la Rama Ejecutiva. Además, puntualizaron que la Junta de Supervisión Fiscal “no ha sido responsiva a nuestros reclamos, ni ha validado la protección de PROMESA a nuestro Sistema de Retiro”.

Durante el mandato de la Ley PROMESA, señalan que “tampoco hemos visto un atisbo de ésta hacer cumplir a la AEE con el compromiso del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE. Además, vemos la clara intención de negarle el derecho a los compañeros activos”.

Informan además que la Junta de Síndicos propuso un plan de reforma ante la Junta de Control Fiscal para salvar nuestro Sistema de Retiro y asegurar las pensiones futuras de los compañeros activos y tampoco ha sido atendido. “Este plan no aumenta ni grava las tarifas del consumo eléctrico. No estamos de acuerdo con más aumentos en el servicio eléctrico, ya es demasiado con el 84 por ciento que ya nos han impuesto desde la llegada de LUMA. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal negocia con acreedores no cualificados y no le da curso a la propuesta de nuestro Sistema de Retiro”, aseguraron en el escrito.

Le indican además al gobernador y los líderes legislativos que actualmente, en la Cámara de Representantes se discute la Resolución Conjunta de la Cámara 448 (RCC 448). La misma propone requerirle a la AEE y a las agencias receptoras de los compañeros movilizados para que establezcan y cumplan de inmediato con el pago al Sistema de Retiro y que remitan los pagos por aportación individual que cada agencia receptora le ha descontado. Esta cantidad sobrepasa los $8 millones.

Esta, sostuvieron, aún no ha sido aprobada.